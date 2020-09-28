Инвесторы Аркады просят Зеленского до выборов разобраться с недостроями

В Киеве инвесторы банка Аркады, вложившиеся в строительство новых квартир, вышли в понедельник, 28 сентября, с протестом к Офису президента, требуя от Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

Одно из основных требований митингующих – быстрое проведение аудита трех недостроенных объектов: ЖК Патриотика, ЖК Патриотика на озерах и ЖК Эврика. Аудит, по словам протестующих, должен пройти до местных выборов, которые должны состояться в октябре: люди побаиваются, что после выборов о них могут попросту забыть.

Также вкладчики требуют сменить управителя фонда финансирования строительства и достройки всех замороженных комплексов без доплаты с их стороны.

Как отмечается, после Офиса президента митингующие собираются пойти к столичной горадминистрации. Сегодня акция началась возле офиса Киевгорстроя.

Митинг инвесторов Аркады в Киеве 5.ua

Акция протеста инвесторов стартовала еще 29 мая и уже более ста дней участники требуют от властей повлиять на строительство их жилья.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 25 августа Нацбанк выступил с резонансным заявлением – банк Аркада признан неплатежеспособным. Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах Аркады. Он также пообещал, что вопрос банка будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии. Отметим, что всего в зоне риска оказались более 30 тысяч граждан Украины и других стран.