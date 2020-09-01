Конец Аркады, скандалы с Подольским мостом и "домом Билозир": чем запомнился август

Конец лета символично совпал с концом банка Аркада и началом новых проблем для инвесторов, вложившихся в квартиры от его застройщика. Также в августе президент Владимир Зеленский попытался спасти "мертвую" ипотеку, а мэр Виталий Кличко в свойственной ему манере "разрулить" проблемы строительства Подольского моста.

Об этом и немного другом читайте в месячном обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Лопнувшая Аркада и смутные времена для инвесторов недостроев

Решение НБУ по банку Аркада для многих хоть и стало неожиданным, но в целом было вполне закономерным. 25 августа Нацбанк выступил с резонансным заявлением – банк Аркада признан неплатежеспособным. Как стало известно, регулятор пошел на такой шаг, чтобы спасти средства вкладчиков и кредиторов. Оказывается, банк "потерял" свой основной актив — здание главного офиса и земельный участок. Аркада заложила их в прошлом году ради получения кредита в 230 млн грн.

Подчеркнем, что для финансового сектора вывод Аркады не был болезненным – финучреждение занимало чуть более 1% от всех активов банковской системы. Но для строительства – это было очень важным событием. Так, связанные с банком компании Аркада-Строительство и Будэволюция возводят 39 домов в двух крупных жилых массивах Киева: ЭВРИКА — в Голосеевском и ПАТРИОТИКА – на Осокорках. Многие дома не сданы, строительство заморожено на разных этапах. Инвесторы неоднократно проводили митинги, требуя власти вмешаться и повлиять на застройщика.

В теории, банк, застройщик и фонды финансирования строительства должны быть независимыми друг от друга, кроме того функция банка – контроль за тем, как застройщик распоряжается средствами вкладчиков. Но у Аркады все три элемента благополучно вошли в одну бизнес-структуру.

Еще один украинский банк "лопнул" pixabay.com

Как рассказал глава МВД Арсен Аваков, правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах Аркады. Он также пообещал, что вопрос банка будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии. Отметим, что всего в зоне риска оказались более 30 тысяч граждан Украины и других стран.

В Нацбанке, в свою очередь, поспешили откреститься, мол, они не имеют отношения к проблемам этих людей и вряд ли чем-то помогут им в будущем.

"Вывод АО АКБ "Аркада" с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК ЭВРИКА и ЖК ПАТРИОТИКА. Надзор за деятельностью застройщиков вне компетенции Национального банка. Поэтому Национальный банк неоднократно обращался в соответствующие компетентные органы по проблемным вопросам, связанным со строительными работами и их задержкой", - говорится в заявлении регулятора.

Между тем, стало известно, что аудит недостроенных объектов Аркады должна будет провести компания Киевгорстрой. Глава компании Игорь Кушнир уточнил, что пока речь идет исключительно об аудите и не больше. Так что, тем, кто вложился в квартиры Аркады, снова придется запасаться терпением.

Возведение Подольского моста: чего не знает мэр

В августе строительство Подольского моста, которым так гордится нынешний мэр Киева Виталий Кличко, вновь оказалось в центре скандала. Все началось с сообщения столичного городского головы о том, что неизвестные молодчики, одетые в спецформу дорожной службы, украли новые ванты, которые подвезли для строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Мэр рассказал, что обратился также с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, требуя расследовать и наказать нарушителей.

Впоследствии, как оказалось, ванты, необходимые для строительства моста, были не украдены, а вывезены ООО "Инжиниринговая Мостовая Компания", которое является субподрядчиком по строительству. На такой шаг компания пошла после того, как долги по оплате выросли до критического уровня, рассказал представитель ИМК Владимир Болихов.

Скандал во время строительства Подольского моста flickr.com

По его словам, часть вантов поставила именно ИМК, при этом все строительные работы были выполнены вовремя. При этом генподрядчик "Эко-Буд-Трейд" давно не оплачивал их труд. Деньги перестали поступать с осени 2019 года. В итоге размер долга достиг уже около 200 миллионов гривен. Поэтому субподрядчик заранее в письменном виде предупредил генподрядчика, что вывезет ванты из-за неуплаты.

То, что с подрядчиками у нас далеко не всегда вовремя рассчитываются – история довольно заурядная. Возмущает тут то, что городской голова Виталий Кличко, всюду рассказывая о грандиозном строительстве Подольского моста, на самом деле не знает, как обстоят с ним дела по факту. И его пост о "воровстве вантов" – яркое тому подтверждение.

Этот мост известен как самый дорогой столичный долгострой. Еще более тридцати лет назад архитекторы и инженеры разработали технико-экономическое обоснование строительства Подольского моста. Сам проект был утвержден в 1993 году, в этом же году и началось его строительство.

В последнее время жители Русановских садов активно протестуют против строительства данного сооружения, мотивируя это тем, что тяжелая стройтехника разбивает им дороги. Но власти, вместо проявления дипломатии, спускала на недовольных киевлян силовые структуры. В результате митинги, как правило, заканчивались потасовками.

"Дом Билозир". Строительство, которое невозможно остановить

Еще один скандальный объект в Киеве – ЖК ЗЕЛЕНЫЙ ЗАМОК по улице Мирной 2/1. Дом на участке, который получила в собственность экс-нардеп Оксана Билозир и передала ее третьим лицам в 2016 году (отсюда и народное название), неоднократно становился предметом многочисленных разбирательств в суде, поскольку строится с многочисленными нарушениями. Так, вместо разрешенных четырех этажей, в здании их уже двенадцать, а в некоторых из квартир имеются даже бассейны.

Однако представитель застройщика заявил судье, что, по его мнению, нарушений в этажности — нет. По его словам, здание не 12-этажное, а, как и положено, в 4 этажа. "Все, что выше — антресоль". Также он просил не арестовывать здание, ведь это будет отпугивать потенциальных инвесторов. В строящемся доме, несмотря на скандал, уже продаются квартиры на десятом и одиннадцатом этажах.

Напомним, что это не первые ограничения, которые накладываются на "дом Билозир". В середине апреля Государственная архитектурно-строительная инспекция отменила разрешение на начало строительных работ, фактически, признав строительство незаконным. Однако 4 мая Шевченковский районный суд отменил арест на незавершенное строительство.

Судебные качели продолжались до тех пор, пока Киевский апелляционный суд не оставил в силе арест "дома Билозир", поставив тем самым, казалось бы, точку в этом деле. Но застройщика и это не остановило. Он, несмотря на запреты, продолжил вести строительные работы.

Как сообщила депутат столичного горсовета Ольга Балицкая, на улице Мирной, 2/1 продолжаются строительные работы. "Наглость застройщика просто безграничная – несмотря на арест, наложенный на имущество, там и сейчас продолжают осуществляться строительные работы", – подчеркнула Балицкая.

Теперь, по ее словам, в дело должна вступить полиция. Как будет развиваться ситуация дальше – трудно представить: в нашей стране возможен абсолютно любой финал.

НЕРУХОМІ будут следить за развитием событий и держать читателей в курсе всех перипетий по данному строительству.

Спасение дешевой ипотеки, которой нет

Президент Владимир Зеленский, пообещавший украинцам резкое снижение ставок по ипотеке, вынужден был ветировать закон о продлении моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам до 2022 года.

Что не так с ипотекой? pixabay.com

В свою очередь в НБУ пояснили, что не так с этим законопроектом: вместо того, чтобы отменить мораторий, он предлагает его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. "А это 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн", - уточнил регулятор.

Также банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. Кроме того, в своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых.

Вместе с тем подчеркнем, что несмотря на колоссальное снижение ипотечных ставок, большинству украинцев они по-прежнему остаются недоступными. Основная проблема - клиенты не могут подтвердить реальный доход, поэтому банк не имеет уверенности в надежности такого заемщика.

Также, по факту ипотека вышла значительно выше, заявленных 10%. По условиям договора такая ставка предусмотрена только в первый год действия договора, а в дальнейшем она составит UIRD 12М + 4%. Это означает, что процентная ставка будущих лет будет привязана к индексу депозитных ставок, а чем выше они будут, тем выше и кредитные ставки. Сейчас, например, при учетной ставки НБУ на уровне 6% UIRD 12М составляет 8,99%. Если бы такая ситуация сохранилась до следующего года, ставка по ипотечному кредиту составила бы 12,99% годовых.

Подводя короткий итог можно сказать: чтобы там власти пока не обещали – украинцы сейчас могут только помечтать о собственном жилье, купленном с помощью дешевых кредитов. Рассчитываем, как всегда, пока исключительно на себя.

И так сойдет! Факапы украинского строительства

Украинцев многие считают трудолюбивой нацией. В подтверждении тому, часть польской (да и не только польской) экономики уверенно держится на украинских заробитчанах. Но то, что порой творят украинцы на стройке, иногда не поддается здравой логике и хочется схватиться за голову, от души покраснев за соотечественников. В августовском обзоре представим несколько факапов, которые допустили украинские строители, в надежде, что в будущем такое не будут повторяться.

Один из таких случаев произошел во время строительства нового ресторана быстрого питания МакДональдс в Одессе в районе автовокзала. Рабочие, не особо заморачиваясь и задумываясь над своими действиями, закатали в бетон живое дерево. Общественность возмутилась таким отношениям, в итоге представители ресторана пообещали разобраться в произошедшем.

Другой вопиющий случай с утилизацией ненужных остатков асфальта произошел в Запорожской области под Бердянском. Там рабочие ссыпали его прямо в реку. Видео инцидента опубликовали в одном из местных пабликов. Пользователи подняли большой скандал, однако понесли ли наказание за это рабочие – остается неизвестным.

Еще одно недоразумение случилось во время реконструкции в рамках программы "Большое строительство" в детском саду "Яблонька", который находится в Вишневом (Киевская область). Здесь в туалетах забыли поставить кабинки, при этом унитазы разместили почти вплотную друг к другу. Об этом сообщил блоггер Николай Малуха.

"Здесь много вопросов к: организаторам закупок, которые захотели потратить больше денег на унитазы, а не на кабинки; местной власти, которая потратила 7,2 млн средств налогоплательщиков Вишневого; президентской программе "Большое строительство", которая примазалась к этому объекту, но даже не проконтролировала выполнение; ну и к SMM-менеджерам, которые сняли всю эту срамоту и не постеснялись выложить на обозрение широкой общественности", - написал блогер.

Туалет в детсаду "Яблонька" facebook.com/mykola.malukha

Отметим, что подобное безобразие довольно часто происходит в Украине. Однако благодаря вниманию общественности часть проблем удается решить. НЕРУХОМІ, со своей стороны, будут и дальше отслеживать все подобные случаи, делая "героями" своих материалов, как зарвавшихся чиновников, депутатов, так и обычных нерадивых рабочих, тем самым помогая нашей стране стать лучше!