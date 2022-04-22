Илон Маск рассказал, где живет после продажи всех особняков

Американский изобретатель и глава корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск, который распродал всю свою недвижимость, рассказал журналисту издания TED Крису Андерсону, что теперь живет у друзей.

"У меня нет собственного жилья в данный момент, я буквально останавливаюсь у друзей. Если я еду в район залива (Сан-Франциско), я просто кочую между свободными спальнями в домах своих друзей", - рассказал Маск.

Описание: Илон Маск живет у друзей Источник: rbc Alt:

Стоит подчеркнуть, что несмотря на свое состояние (по оценке Forbes активы Маска оцениваются в $269,5 млрд) и семерых детей, недвижимости у главы Tesla нет. Маск признался, что основная статья его расходов связана с перелетами на частном самолете.

Как сообщали НЕРУХОМІ, последний свой особняк Маск продал в середине ноября прошлого года. За него он выручил около 30 млн долларов, хотя изначально выставил ценник в 37,5 млн долларов.

Затем сообщалось, что он арендовал небольшой модульный домик, площадью всего 35 квадратных метров. Здесь есть все необходимое для жизни: двуспальная кровать, душевая, санузел. По некоторым слухам, Американский изобретатель сейчас вынашивает идею создания колонии на Марсе. Для своих целей он якобы и аккумулировал все свои средства.