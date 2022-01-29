Илон Маск по-украински: в Makhno Studio разработали проект поселения на Марсе

Поселение для Марса спроектировала студия украинского архитектора Сергея Махно, которое должно располагаться внутри кратера.

Описание: Украинская студия разработала проект поселения на Марсе Источник: dezeen.com Alt:

Как сообщает Dezeen, проект марсианского поселения носит название Plan C. Его концепция была разработана во время изоляции от коронавируса, когда студия задавалась вопросом, насколько комфортной может быть подземная жизнь, если жизнь на уровне земли станет трудной. Makhno Studio разработала предложение о подземном бункере, которое попало в заголовки газет на международном уровне. Позже из этого проекта родился вариант с заселением Марса.

Описание: Украинская студия разработала проект поселения на Марсе Источник: dezeen.com Alt:

По задумке база должна располагаться внутри кратера, она будет иметь форму бублика. Расположение внутри кратера должно защитить от пагубного влияния внешних факторов: от песчаных бурь, метеоритных дождей и постоянной солнечной радиации.

Описание: Украинская студия разработала проект поселения на Марсе Источник: dezeen.com Alt:

Для строительства внешних стен планировался использоваться крупномасштабный 3D-принтер, так как процесс будет усложнен отсутствием кислорода на планете. Людям придется использовать машины жизнеобеспечения и скафандры с кислородными устройствами. По задумке внутри оборудуют общественные залы, столовые, исследовательские и технические, а также спальные зоны. Интерьеры вдохновлены темами как Земли, так и Марсом, с естественными оттенками с каменными поверхностями и мебелью.

"Атмосфера интерьеров сочетает в себе два мира — неизведанный Марс и близкую Землю", — рассказали архитекторы Makhno Studio.

Описание: Украинская студия разработала проект поселения на Марсе Источник: dezeen.com Alt:

Фитосвет, ультрафиолетовое и инфракрасное освещение, стимулирующие рост растений, будут установлены во всех залах и помогут растениям преобразовывать углекислый газ и воду в кислород.

Растительность в общественном зале должна помогать в воспроизведении открытых пространств на Земле, обеспечивающих обитателей базы свежим и чистым воздухом. Такие залы должны располагаться по всему периметру базы.

Поселенцы будет выращивать собственные фрукты и овощи в сферических теплицах, которые будут оснащены фитолампами, решая таким образом один из вопросов с продовольствием.

Так называемые спальные комнаты оборудуют всей необходимой мебелью, рассчитаны будут на проживание до двух человек. Проектировщики решили разместить большой экран на потолке, по нему лежа на кровати можно смотреть фильмы или любоваться пейзажами, рассматривать снимки.

Важным атрибутом базы станут тренажерные залы и фитнес-центры. Условия низкой гравитации могут повлиять на развитие мышечной атрофии, и чтобы этого не допустить жильцы должны иметь возможность заниматься спортом. На узких участках будут организованы велотренажеры и длинные бассейны, чтобы помочь тем, кто приспосабливается к условиям низкой гравитации.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее с идеей заселить Марс выступал американский изобретатель Илон Маск. Он хочет построить там полностью автономный город, который не будет зависеть от нашей планеты.