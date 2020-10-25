Гостиница, которую собирают перед приездом постояльцев: в США запустили необычный проект

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В США скоро запустят европейский проект Kodasema – переносные гостиничные номера, которые возводятся в кратчайшие сроки.
Необычные гостиничные номера
dwell.com
Как сообщает Dwell, несмотря на то что продукт европейский, американские аналоги будут иметь свои характерные отличии. Прежде всего дома будут более энергоэффективными, выполнены в скандинавском стиле, который славится своим минимализмом.
Необычные гостиничные номера
dwell.com
Также в моделях для США будет увеличена площадь: домик имеет 600 квадратных метров жилой площади, в то же время как европейский аналог – всего лишь 460.
Стоимость такого дома будет составлять $95 000 и $125 000.
Необычные гостиничные номера
dwell.com
Необычные гостиничные номера
dwell.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нидерландах разработали экологический дом, который на 90% будет состоять из картона. Проект получил название Wikkelhouse.
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