Гостиница, которую собирают перед приездом постояльцев: в США запустили необычный проект

В США скоро запустят европейский проект Kodasema – переносные гостиничные номера, которые возводятся в кратчайшие сроки.

Описание: Необычные гостиничные номера Источник: dwell.com Alt:

Как сообщает Dwell, несмотря на то что продукт европейский, американские аналоги будут иметь свои характерные отличии. Прежде всего дома будут более энергоэффективными, выполнены в скандинавском стиле, который славится своим минимализмом.

Описание: Необычные гостиничные номера Источник: dwell.com Alt:

Также в моделях для США будет увеличена площадь: домик имеет 600 квадратных метров жилой площади, в то же время как европейский аналог – всего лишь 460.

Стоимость такого дома будет составлять $95 000 и $125 000.

Описание: Необычные гостиничные номера Источник: dwell.com Alt:

Описание: Необычные гостиничные номера Источник: dwell.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нидерландах разработали экологический дом, который на 90% будет состоять из картона. Проект получил название Wikkelhouse.