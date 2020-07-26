Зоны выгула собак: как нужно обустраивать площадки

Тема ответственного содержания домашних питомцев давно развивается в мире – хозяева практикуют выгул в специальных местах, уборку за своими четырехлапыми и так далее. В Украине такая практика тоже постепенно приживается и даже некоторые жилые комплексы в своей инфраструктуре предусматривают зоны для выгула собак.

Как именно должна выглядеть правильная зона для выгула питомцев и какие есть мировые практики, с которых стоит брать пример – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Зоны выгула собак istockphoto.com

Сейчас в Украине правила обустройства зон для выгула регулируются ГСН Б.2.2-5:2011 "Благоустройство территорий". Согласно документу, зоны для выгула должны быть предусмотрены в детальных планах территорий новых районов, кварталов жилой и смешанной застройки.

Расстояние от места проживания до зоны выгула должно составлять не более 300 метров и не менее 40 метров (25 метров в условиях плотной застройки) от жилых домов, детских и спортивных площадок. Покрытие на них должно быть песчано-гравийным, песчано-земляным или травяным.

В зонах выгула должны быть установлены предупреждающие знаки и таблички с указанием ответственного за их уборку и содержание. К слову, об уборке: зоны для выгула должны быть оборудованы контейнерами для сбора отходов.

Фактически, одной из основных задач зон для выгула является улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации в городе. Мол, собак не будут выгуливать где-попало, в том числе, и на детских площадках. Кроме того, в зонах для выгула их фекалии должны тут же убирать.

Зоны выгула собак istockphoto.com

При этом существуют и площадки для дрессировки собак, обустройство которых регулируется на местном уровне. Например, в Киеве правила прописаны в решении от 25 октября 2007 года "Про урегулирование вопросов содержания и поведения с собаками и котами в Киеве", куда были внесены изменения в 2017 году.

Итак, площадка для дрессировки собак – это огражденная территория, которая предназначена, собственно, для обучения животных. Их можно располагать на расстоянии не менее 150 метров от жилых домов, детских и спортивных площадок. Их цель совсем другая и выгуливать собак там нельзя. Однако часто можно встретить табличку "Выгул собак" на такой площадке.

Зоны выгула собак istockphoto.com

Что площадки, что зоны для выгула часто оборудуют в парках и подобных местах. Однако в Киеве начали появляться жилые комплексы, чья инфраструктура включает в себя и такие элементы. А в некоторых ЖК помимо мест для выгула оборудованы и специальные мойки при входе в дом, чтобы собаке можно было сполоснуть лапы после прогулки.

Во многих странах в вопросе создания инфраструктуры для животных пошли намного дальше. И первое, что стоит отметить – за границей часто создают комбинированные площадки, на которых питомца можно и выгулять, и побегать с ним через препятствия.

Зоны выгула собак istockphoto.com

Например, в Нью-Йорке создали парк для собак Dog Run. Он расположен в парке Томпкинса и разделен на несколько зон для больших и маленьких собак. Также там установили три бассейна, столы для пикника, мойки для животных и даже бесплатный Wi-Fi. Более того, ежегодно в этом парке проводят парад собак, приуроченный к Хэллоуину.

А в Израиле есть даже пляжи для собак. Например, в Тель-Авиве их четыре, каждый из них открыт с 6 утра до часу ночи. Эти зоны огорожены от общего пляжа, но больше никаких ограничений для выгула нет.

В ОАЭ, а именно в Дубае, несколько лет работает самый большой в мире крытый парк для собак My Second Home. Туда нельзя прийти и просто погулять с питомцем, но зато там его можно оставить на случай длительного отъезда из дома. В парке, размером более 5,5 тысяч кв.м., расположены гостиницы для собак, бассейны, спа-центры, груминг-салоны и т.д.

My Second Home facebook.com/mysecondhomedubai

За собаками будут присматривать специалисты, которые могут даже забрать собаку из дома и привезти её обратно. За отдельную плату с питомцем могут заниматься инструкторы. Попасть на такой "курорт" могут только те собаки, что были полностью привиты и прошли тест на психологическую совместимость с другими четверолапыми.