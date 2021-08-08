Жилой дом "без стены": чем знаменито старое здание в Днепре. Фото

В Днепре по улице Исполкомовской, 14 есть уникальный жилой дом, с необычным архитектурным решением. Глядя на фасад при определенном ракурсе, создается впечатление, что у него нет одной стены.

Описание: Дом "без стены" в Днепре Источник: dp.informator.ua Alt:

Как сообщают местные СМИ, дом построили еще в XIX веке. Такой визуальный эффект достигается за счет того, что здание имеет ромбовидную форму, таким образом две стены создают непрямой угол. Фасад выполнен из красного кирпича, на котором есть оттиски еще известного Екатеринославского завода. Его характерная черта – необычная пластичность и он не крошился при резке. Поэтому и все элементы фасада были выполнены из этого кирпича.

Район, в котором стоит это здание был практически уничтожен во Второй мировой войне, однако сама постройка уцелела.

Описание: Дом "без стены" в Днепре Источник: dp.informator.ua Alt:

Описание: Дом "без стены" в Днепре Источник: dp.informator.ua Alt:

Существует городская легенда, что хозяин дома на этапе строительства обратился к гадалке, и та пообещала, что дом простоит и с ним ничего не случится. Так ли было на самом деле – неизвестно, однако здание стоит до сих пор.

Описание: Дом "без стены" в Днепре Источник: dp.informator.ua Alt:

Ранее НЕРУХОМІ писали, что в Днепре под видом реконструкции разрушали памятник архитектуры по проспекту Яворницкого, 27. Местные жители, ставшие свидетелями, опубликовали фото старинного особняка в социальных сетях, вызвав тем самым большой резонанс. Впоследствии этим строительством занялась СБУ.