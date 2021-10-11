Застройщики "убили" одну из центральных улиц в Киеве. Фото

Улица Глыбочицкая, одна из центральных на столичном Подоле, из-за массовой застройки жилыми комплексами, становится все менее пригодной для постоянного проживания.

Как сообщают "Тексты", на сегодняшний день здесь уже построили порядка 3 тысяч квартир. Еще столько же запланировано построить. Стоимость квадратного метра варьируется от $1500 до $3000.

Описание: Улица Глыбочицкая на Подоле Источник: texty.org.ua Alt:

Предположительно, что количество новых жителей вырастет до 15 человек, больше двух тысяч из них - это дети. Но здесь строительство детских садов и школ не предвидится, как и новых амбулаторий, поликлиник и другой социальной инфраструктуры. Кроме того, старыми остаются энергосети, теплосети, водопровод.

Описание: Улица Глыбочицкая на Подоле Источник: texty.org.ua Alt:

Поблизости располагаются много офисов и госучреждений из-за чего трафик на Глыбочицкой постоянно перегружен. После открытия Подольского мостового перехода, транзитные нагрузки на улицу еще больше возрастут.

Описание: Улица Глыбочицкая на Подоле Источник: texty.org.ua Alt:

Через улицу проходит трамвайная линия. Власти обещали реконструировать ее до 2021 года, но так этого не сделали. Трамвайные пути неровные и эксплуатируются много лет, из-за чего происходит вибрация при движении трамвая. Оборудованных остановок на всю улицу – всего лишь четыре. Перепад высот между склонами над улицей достигает высоты более девяти этажей. Эти места зачастую используют для несанкционированного сброса мусора.

Описание: Улица Глыбочицкая на Подоле Источник: texty.org.ua Alt:

Улица находится в зоне охраняемого ландшафта Древнего Киева, горы Щекавица, с ограничением по новой высоте застройки в максимум девять этажей.

Стоит также отметить, что Глыбочицкая входит в территорию охраняемого ландшафта Древнего Киева, горы Щекавица, с ограничением по высоте застройки в максимум девять этажей.

Как сообщали НЕРУХОМІ, рядом с Глыбочицкой находится ЖК Воздвиженка с элитным жильем. По ходу строительства комплекса нарушили проект, уплотнив застройку для получения прибыли за дополнительные квадратные метры. Из-за этого поднялся уровень грунтовых вод. В итоге многие квартиры и коммерческие площади остаются здесь свободными.