Застройщики "убили" одну из центральных улиц в Киеве. Фото

Улица Глыбочицкая, одна из центральных на столичном Подоле, из-за массовой застройки жилыми комплексами, становится все менее пригодной для постоянного проживания.
Как сообщают "Тексты", на сегодняшний день здесь уже построили порядка 3 тысяч квартир. Еще столько же запланировано построить. Стоимость квадратного метра варьируется от $1500 до $3000.
Улица Глыбочицкая на Подоле
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Предположительно, что количество новых жителей вырастет до 15 человек, больше двух тысяч из них - это дети. Но здесь строительство детских садов и школ не предвидится, как и новых амбулаторий, поликлиник и другой социальной инфраструктуры. Кроме того, старыми остаются энергосети, теплосети, водопровод.
Улица Глыбочицкая на Подоле
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Поблизости располагаются много офисов и госучреждений из-за чего трафик на Глыбочицкой постоянно перегружен. После открытия Подольского мостового перехода, транзитные нагрузки на улицу еще больше возрастут.
Улица Глыбочицкая на Подоле
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Через улицу проходит трамвайная линия. Власти обещали реконструировать ее до 2021 года, но так этого не сделали. Трамвайные пути неровные и эксплуатируются много лет, из-за чего происходит вибрация при движении трамвая. Оборудованных остановок на всю улицу – всего лишь четыре. Перепад высот между склонами над улицей достигает высоты более девяти этажей. Эти места зачастую используют для несанкционированного сброса мусора.
Улица Глыбочицкая на Подоле
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Улица находится в зоне охраняемого ландшафта Древнего Киева, горы Щекавица, с ограничением по новой высоте застройки в максимум девять этажей.
Стоит также отметить, что Глыбочицкая входит в территорию охраняемого ландшафта Древнего Киева, горы Щекавица, с ограничением по высоте застройки в максимум девять этажей.
Как сообщали НЕРУХОМІ, рядом с Глыбочицкой находится ЖК Воздвиженка с элитным жильем. По ходу строительства комплекса нарушили проект, уплотнив застройку для получения прибыли за дополнительные квадратные метры. Из-за этого поднялся уровень грунтовых вод. В итоге многие квартиры и коммерческие площади остаются здесь свободными.