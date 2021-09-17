Воздвиженка: чем известен микрорайон Киева

Киевский микрорайон Воздвиженка протянулся параллельно Андреевскому спуску до Подола. Давным-давно там якобы жил сказочный богатырь Никита Кожемяка, а в одном из домов совершенно точно родился известный писатель Михаил Булгаков. Долгое время эта местность находилась в запустении. Сейчас же она застроена "элитными" домами, а в народе ее нарекли районом миллионеров.

Об истории массива и его нынешнем состоянии – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Массив Воздвиженка: от кожевников до миллионеров

История Воздвиженки берет свое начало со времен древнего Киева. Тогда, конечно, местность носила другое название. В урочище, зажатом между горами Поскотинка и Замковая, поселился работный люд: гончары, кузнецы, каменотесы, кожемяки, скорняки, дегтяри.

Хотя место для жизни было не вполне пригодным, но от него недалеко находился Подол с торгом, что позволяло продавать изделия своего ремесла. Поселение получило название Гончары-Кожемяки.

Описание: Урочище Гончары-Кожемяки Источник: gorodkiev.info Alt:

Поскольку здесь обрабатывали кожи, то всегда стояли сырость и невыносимая вонь. Теперь же этот район Киева считают элитным.

Описание: Урочище Гончары-Кожемяки в наше время Источник: gorodkiev.info Alt:

Никита Кожемяка и Михаил Булгаков

Как утверждают историки, первые поселения в этом месте возникли в ХII веке. Цеха ремесленников образовывали улицы, которые и назывались по профессиям: Гончарная, Дегтярная, Кожемяцкая.

"Микрорайон" был плотно застроен. Дома ремесленников в буквальном смысле слова лепились друг к другу. По сведениям археологов, планировка улиц сохранилась до наших дней без существенных изменений с XII века.

В этом поселении якобы жил известный сказочный богатырь Никита Кожемяка, который спас Киев от змея-людоеда.

Главная улица района сокращала путь от Андреевской горы до Житнего торга и получила название Воздвиженская от Крестовоздвиженской церкви. Деревянный храм был построен в 1748 году на средства, собранные жителями урочища.

В 1811 году в Гончарах-Кожемяках произошел пожар и церковь сгорела. Ремесленники горевали недолго и решили возвести на месте старого храма новый, теперь уже каменный.

В один из дней 1891 года в церковь Воздвижения Святого Креста пришли жители Воздвиженской улицы Афанасий и Варвара Булгаковы для того, чтобы окрестить своего сына Михаила. Он родился в доме по ул. Воздвиженская, 10-б (дом снесли в 2005 году, а на его месте построили другой, стилизованный под снесенный). Семья Булгаковых жила там недолго. Позже они переехали на Андреевский спуск. А их первенец Михаил впоследствии стал известным писателем.

Описание: Дом, где родился Булгаков (ул. Воздвиженская, 10-б).1980-е Источник: oldkiev.top Alt:

Гончары-Кожемяки не были элитным районом. Здесь вплоть до конца XIX века стояли одно или полутораэтажные домики. Властями Киева улицы в этом районе были отнесены к низшему 4-му разряду. Только в начале ХХ века их перевели во 2-й разряд, поскольку здесь начали строить дома в 2 и 3 этажа.

В 1990-х урочище Гончары-Кожемяки превратилось в пустырь. Старые дома обветшали, а их обитателей еще в 1970-е начали переселять. Возрождение района началось только в начале нулевых.

Описание: Воздвиженская. 1990-е Источник: starkiev.com Alt:

Несостоявшийся проект

С опустевшей Воздвиженкой нужно было что-то делать. Ученые предложили создать здесь историко-археологический комплекс. Инициаторами этого проекта стали известные археологи Пётр Толочко и Михаил Брайчевский.

Собственно, идея включить урочище Гончары-Кожемяки в историко-археологический парк-музей "Древний Киев" возникла еще в конце 1960-х годов. Археологи утверждали, что культурные пласты в этом месте сохранились практически нетронутыми, а потому здесь можно воссоздать картину, как жили люди в Древнем Киеве. Проект разрабатывали на протяжении 20 лет. Но идея парка-музея по различным причинам так и не была реализована.

"Мертвый" район

В конце 1980-х годов на Гончары-Кожемяки обратили внимание девелоперы. Пустующий район, примыкающий к Подолу, намеревались застроить высотками. Такая идея вызвала возмущение не только историков, археологов и простых киевлян, а и депутатов горсовета.

После активной дискуссии от застройки местности многоэтажками отказались. Но все же девелоперы взяли верх над учеными. Заполнить пустоту в урочище решено было малоэтажными домами. Так возник проект ЖК "Воздвиженка". При этом району решили поменять имидж.

Описание: Воздвиженка Источник: pixabay.com Alt:

По задумке авторов, урочище Гончары-Кожемяки с существующей нарезкой улиц должно было преобразиться в образцово-показательный район, "укомплектованный" домами премиум-класса с уникальной архитектурой, отражающей дух старого Подола. Каждый дом должен был стать отдельным произведением искусства и воспроизводить архитектурные стили Киева конца ХIХ века.

Описание: Воздвиженка Источник: pixabay.com Alt:

Район предполагалось сделать элитным, разместив здесь фешенебельные магазины, кафе, рестораны, гостиницы.

В фешенебельном районе и жилье планировали продавать по соответствующей стоимости.

Реализация проекта началась в 2003 году. Но сразу что-то пошло не так. Спустя год стройка осталась без главного инвестора. Несмотря на это, возведение жилого комплекса продолжили, и к 2010 году проект был фактически завершен.

Из-за высокой стоимости жилья, Воздвиженку в народе назвали районом миллионеров.

Описание: Воздвиженка Источник: pixabay.com Alt:

А дальше разразился скандал. Люди, заплатившие немалые деньги за квартиры в "элитной" новостройке Подольского района Киева, въехать в свое жилье не могли. В ЖК "Воздвиженка" отсутствовали коммуникации.

Потом выявилась еще одна проблема. Как принято у застройщиков Киева, по ходу строительства ЖК начали нарушать проект, уплотнив застройку для получения прибыли за дополнительные квадратные метры.

Из-за этого поднялся уровень грунтовых вод, который и без того был высоким. Понятно, что в мокрых домах жить невозможно.

Спустя несколько лет после сдачи в эксплуатацию ЖК "Воздвиженка", многие квартиры здесь остаются незаселенными. Остаются пустующими и некоторые коммерческие помещения.

Описание: Воздвиженка Источник: pixabay.com Alt:

"Элитный" район особо не жалуют ни туристы, ни киевляне, предпочитающие гулять по расположенному рядом Андреевскому спуску. Правда, на Воздвиженке любят снимать видеоролики блогеры и фотографироваться молодожены.