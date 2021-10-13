Возле Рады собираются построить высотку вопреки Генплану Киева

В центре Киева недалеко от Верховной Рады путем реконструкции административного здания планируют построить 15-этажную высотку, что противоречит Генеральному плану столицы.

Об этом у себя в Facebook 11 октября написал член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

Он обвинил в этом бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова, сообщив, что решение было принято втайне от общественности и депутатов, заявки на участие в аукционе "долевого участия" принимались под самый Новый 2020 год, для специально "заряженных людей".

"Вместо кабинетов "появится 117 апартаментов. Площадь застройки увеличится вдвое. Единственное, странно, что этажей всего 15. Стоит строить сразу 50 или 100-этажку. И дать ей название Разумков-Тауэр", - подчеркнул Лещенко.

Как выяснило издание "Наші Гроші", Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины 31 декабря 2020 заключил с ООО "Комфорт Строй Инвест" договор долевого участия (инвестиционный договор) по застройке участка площадью 0,19 га на ул. Шелковичной, 12б в Печерском районе столицы.

Договор заключили по результатам аукциона, проведенного 30 декабря Товарной биржей "Украинский центр биржевой торговли". Результаты этого конкурса оспаривает в суде Частная Проектно-поисково-производственная Фирма "М-ЭКО". По указанному договору стороны договорились реконструировать существующие админздания на ул. Шелковичной, 12б под многофункциональный комплекс.

По данным портала YouControl, бенефициарами компании "Комфорт Строй Инвест" являются Олег Новаковский и Виталий Поенко. Фирма также связана с застройщиком Андреем Вавришем. Ранее Новаковский работал в Нацбанке, возглавлял департамент сопровождения кредитов. Уволился оттуда 1 июля, проработав на должности 6 лет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в центре Киева на улицах Грушевского и Крещатик компания "Грааль" планировала построить гостиничный комплекс, однако Печерский райсуд арестовал три земельных участка в рамках уголовного производства по статье о злоупотреблении служебным положением.