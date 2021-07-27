Вместо окна будут двери: в Одессе безнаказанно уничтожают памятник архитектуры

В Одессе по улице Маразлиевской, 44 проводятся строительные работы: рабочие вместо окна на первом этаже прорубили в фасаде проем для двери. Стоит подчеркнуть, здание это является памятником архитектуры.

Как сообщает Монитор, у владельца квартиры на первом этаже нет разрешения на реконструкцию и ремонтные работы. Во вторник, 27 июля, к памятнику архитектуры подъехала комиссия из Приморской РГА. Но в этот день на месте никого не оказалось.

Описание: В Одессе уничтожают Доходный дом Кефалы Источник: monitor-odessa.com Alt:

Здание на ул. Маразлиевской, 44 является памятником архитектуры местного значения и памятником истории местного значения под названием Доходный дом Кефалы. Дом был построен в 1899 году в стиле необарокко. Любые ремонтные/реставрационные работы на памятнике архитектуры должны проводиться с согласия местного органа охраны. А перед этим владелец должен еще пройти ряд процедур: разработать проект работ, провести экспертизу проекта, провести научно-исследовательские работы по изучению памятника.

Но строители решили не заморачиваться, а просто выбить молотком окно, часть фасада и вставить туда дверь.

Описание: В Одессе уничтожают Доходный дом Кефалы Источник: monitor-odessa.com Alt:

Издание напоминает, что похожая ситуация произошла на днях и с памятником архитектуры по ул. Бунина, 2. Там владелец квартир на первом этаже тоже решил реконструировать их под магазины и прорубил двери вместо окон. Ни ГАСИ в Одесской области, ни прокуратура, ни полиция, ни департамент культуры ОГА не смогли остановить строительство.

Как сообщают НЕРУХОМІ, в Одессе без каких-либо разрешительных документов ведется надстройка к памятнику архитектуры по улице Пушкинской, 34. Огромная мансарда выросла всего за несколько месяцев. А недавно строители приступили к монтажу металлических балок.