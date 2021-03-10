В Одессе очередной памятник архитектуры решили изуродовать мансардой

В Одессе без каких-либо разрешительных документов ведется надстройка к памятнику архитектуры по улице Пушкинской, 34.

Как сообщают местные СМИ, огромная мансарда выросла всего за несколько месяцев. А недавно строители приступили к монтажу металлических балок. Местные жители утверждают, что строительство ведется без разрешительных документов. В связи с этим они готовятся подать групповой иск в суд.

На обращение одесситов отреагировали городские власти и на место выехала инспекция, которая зафиксировала факт незаконного строительства. Также инспектор установил, что почти все верхние квартиры и чердак якобы принадлежат иностранцам. Строительные работы они прикрывают декларацией ГАСКа, полученной бывшим владельцем чердака в 2014 году. Тем не менее у мэрии возникли вопросы относительно законности его приватизации.

В итоге инспектор вынес предписание остановить строительство, однако несмотря на это рабочие продолжают вести работы. По имеющимся данным здесь хотят сделать гостиницу.

Как известно, дом на Пушкинской, 34 является памятником архитектуры, его построили в конце XIX века по проекту архитектора Бернардацци. В 2014 году здесь произошел пожар, а здание так толком и не отремонтировали. Поэтому многие вынуждены были съехать отсюда.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за прошлый год сотрудники Одесского Госархстройконтроля выявили более 700 объектов незаконного строительства, при этом только 6 из них удалось демонтировать.