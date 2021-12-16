Власти Одессы предупредили об опасной новостройке

В одесской новостройке на улице Посмитного, 27 в Приморском районе, которую возвели без каких-либо документов, уже начали продавать квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Как сообщается, неизвестные без проектной документации, авторского и технического надзора, разрешительных документов провели реконструкцию жилого дома, площадью почти 73 "квадрата". В итоге на этом месте выросло пятиэтажное здание с мансардой на 36 квартир и общей площадью около 1800 "квадратов".

Описание: Опасная новостройка на Посмитного Источник: omr.gov.ua Alt:

По оценкам специалистов, строительство жилого дома велось с грубыми нарушениями технологий и норм, проживание здесь может быть опасным для жизни и здоровья. Власти заявляют, что дом не введен в эксплуатацию.

Инспекторы фиксировали факт самовольного строительства еще в 2017 году. Заказчику строительства предоставлялись предписания об устранении нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил и остановке выполнения строительных работ.

"Сообщаем, что многоквартирный жилой дом на 36 квартир площадью около 1800 кв.м построен самовольно, регистрация права собственности на квартиры осуществлена ​​без документа, подтверждающего принятие объекта к эксплуатации, то есть незаконно", - отметили в горсовете, добавив, что уже обратились в Одесскую областную прокуратуру и Приморскую окружную прокуратуру города Одессы с просьбой принять меры реагирования об отмене регистрации права собственности по указанному адресу.

Цены на квартиры в этом доме, по данным местных СМИ, варьируются от 36 до 80 тысяч долларов.

Описание: Опасная новостройка на Посмитного Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, на Молдаванке инспекторы Госархстройконтроля зафиксировали незаконное строительство по ул. Картамышевская, 16. Здесь в ходе реконструкции решили пристроить третий этаж, когда здание должно быть двухэтажным.