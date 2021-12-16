Власти Одессы предупредили об опасной новостройке

В одесской новостройке на улице Посмитного, 27 в Приморском районе, которую возвели без каких-либо документов, уже начали продавать квартиры.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Как сообщается, неизвестные без проектной документации, авторского и технического надзора, разрешительных документов провели реконструкцию жилого дома, площадью почти 73 "квадрата". В итоге на этом месте выросло пятиэтажное здание с мансардой на 36 квартир и общей площадью около 1800 "квадратов".
Опасная новостройка на Посмитного
omr.gov.ua
По оценкам специалистов, строительство жилого дома велось с грубыми нарушениями технологий и норм, проживание здесь может быть опасным для жизни и здоровья. Власти заявляют, что дом не введен в эксплуатацию.
Инспекторы фиксировали факт самовольного строительства еще в 2017 году. Заказчику строительства предоставлялись предписания об устранении нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил и остановке выполнения строительных работ.
"Сообщаем, что многоквартирный жилой дом на 36 квартир площадью около 1800 кв.м построен самовольно, регистрация права собственности на квартиры осуществлена без документа, подтверждающего принятие объекта к эксплуатации, то есть незаконно", - отметили в горсовете, добавив, что уже обратились в Одесскую областную прокуратуру и Приморскую окружную прокуратуру города Одессы с просьбой принять меры реагирования об отмене регистрации права собственности по указанному адресу.
Цены на квартиры в этом доме, по данным местных СМИ, варьируются от 36 до 80 тысяч долларов.
Опасная новостройка на Посмитного
Как сообщали НЕРУХОМІ, на Молдаванке инспекторы Госархстройконтроля зафиксировали незаконное строительство по ул. Картамышевская, 16. Здесь в ходе реконструкции решили пристроить третий этаж, когда здание должно быть двухэтажным.