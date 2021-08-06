В Одессе на Молдаванке решили без документов построить "лишний" этаж

На Молдаванке в Одессе инспекторы Госархстройконтроля зафиксировали незаконное строительство по ул. Картамышевская, 16. Здесь в ходе реконструкции решили пристроить третий этаж, когда здание должно быть двухэтажным.

Об этом написал глава одесского ГАСКа Александр Авдеев у себя в Facebook.

По его словам, ООО "АВТО-ПРО" получило документацию на реконструкцию нежилых зданий под интернет магазин и сопутствующих объектов повседневного обслуживания.

"Согласно выданных градостроительных условий указана высота здания должна была составить до 12,5 м. В зарегистрированном доложены на строительные работы указано, что этажность здания - 2 этажа с подвалом", - написал Авдеев.

Однако, во время инспекции, заметили железобетонный каркас для третьего этажа. В связи с этим были направлены письма в Одесскую областную прокуратуру и Следственное управления Нацполиции в Одесской области для открытия уголовного производства за самоуправство. Также ГАСК будет добиваться отмены градостроительных условий и ограничений и уведомления о начале выполнения строительных работ.

Согласно данным портала YouControl, руководителем, основателем и собственником компании "АВТО-ПРО" является Виталий Ровенко. Основана фирма была более 18 лет назад.

Как сообщали НЕРУХОМІ, одесский ГАСК в течение марта провел демонтаж пяти незаконно построенных объектов, несмотря на определенные проблемы, вызванные карантинными мероприятиями из-за вспышки коронавируса. Демонтаж незаконных построек осуществляли представители райадминистраций, департаментов архитектуры и градостроительства, коммунальных предприятий.