Власти Киева разрешили построить высотку вплотную к уже стоящему ЖК

В Оболонском районе Киева почти впритык к ЖК Вышиванка будет строится новая жилая высотка на 24 этажа.

На портале Единой электронной государственной системе в сфере строительства указано, что Департамент архитектуры и градостроительства выдал градусловия и ограничения, согласно которым на участке площадью 0,1 гектар по улице Приорская, 18 путем реконструкции нежилого здания должно начаться строительство нового ЖК высотой до 73,5 метров. Заказчиком выступает фирма "П-18".

Стоит отметить, что строительство будет вестись на месте полуразрушенного здания, которое практически вплотную стоит к жилому комплексу Вышиванка. При этом в районе не предусмотрено развитие инфраструктуры, таким образом новая высотка ляжет грузом на существующие садики, школы, коммуникации и транспорт. Особенно возмущены в этой ситуации жильцы стоящего рядом комплекса.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, компания "П-18" была создана менее года назад, ее бенефициаром является литовец Трофимовас Андреюс, который ведет бизнес в стране-агрессоре. Бизнесмен является одним из ключевых игроков на рынке микрокредитов в Украине.

Ранее сообщалось, что на заседании земельной комиссии Киевсовета 22 декабря поддержали передачу участка по улице Приорской.