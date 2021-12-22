Власти Киева хотят разрешить строить ЖК литовцу, который ведет бизнес в России

На заседании земельной комиссии Киевсовета в среду, 22 декабря, поддержали передачу участка по улице Приорской, 18 (бывшая Полупанова) под строительство нового жилого комплекса.

Об этом сообщили в группе "Жизнь Оболонского района".

Как отмечается, на этом месте находится нежилое заброшенное двухэтажное здание. Компания "П-18" собирается на участке, площадью 0,1 гектар путем реконструкции построить здесь жилой дом. Против данного строительства выступают жители соседнего ЖК Вышиванка. Киевляне уже готовы выходить на митинги, чтобы в метре от них не выросла высотка.

Описание: В Киеве впритык к ЖК хотят построить еще одну высотку Источник: Alt:

Согласно данным портала YouControl, компания "П-18" была создана менее года назад, ее бенефициаром является литовец Трофимовас Андреюс. Он также является собственником компании Авентус Украина. Бизнесмен является одним из ключевых игроков на рынке микро кредитов в Украине. Его компания входит в литовскую Aventus Group. По данным СМИ, в 2014 году Трофимовас зарегистрировал в Российской Федерации микро-кредитную организацию "Капытал-НТ", которая с 2016 года выдает кредиты под брендом BelkaCredit, а с 2019 года — под брендом "НадоДенег".

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти Киева также собираются разрешить строительство греко-католического храма посреди одного из дворов в Оболонском районе впритык к детскому садику.