В центре Киева без разрешений срубили 8 деревьев, обустраивая парковку

В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, 4 перед фасадом бывшей гостиницы Санкт-Петербург при обустройстве парковочных карманов на 6 автомобилей спилили несколько деревьев.

Об этом в пятницу, 29 октября, написал глава "Совета по урбанистике Киева" Виталий Селик.

По его словам, компания ООО "СПБ-Инвест", которая занимается реставрационными работами гостиницы без уведомления мэрии, согласовала организацию дорожного движения лишь с полицией.

"Однако ни проектировщики, ни сотрудники полиции не учли, что на месте парковочных карманов росли 8 деревьев. Они своим ритмом создавали ансамбль улицы и затеняли тротуар, выходящий на юг", - написал Селик.

Он также сообщил, что Бессарабская площадь – одно из самых загазованных мест в Киеве и уничтоженные деревья были особенно ценные здесь. При этом новые паркоместа четко выходят на общую выделенную полосу для автобусов и велосипедов, что запрещено государственными строительными нормами. Также по проекту, авто будут стоять так, что будут создавать аварийную ситуацию на данном участке.

"Поэтому однозначно в этой ситуации должен быть только один компромисс – застройщик должен восстановить геометрические параметры тротуара с обустройством 8 лунок для деревьев. А город КО "Киевзеленстрой" уже высадит хорошие взрослые растения. Возможно за счет инвестора – который их предоставит в знак прощения перед киевлянами", - высказал мнение Селик.

Согласно данным портала YouControl, ООО "СПБ-Инвест" было основано почти 18 лет назад. Руководителем компании является Наталья Кара. Бенефициаром – британец Райнер Марк Рональд. В соучредителях записан паевый венчурный инвестфонд "Интергалбудинвест".

Ранее сообщалось, что девелоперская компания "Интергал-Буд" купила гостиницу "Санкт-Петербург" у компании Дмитрия Фирташа Group DF в 2019 году. Также СМИ сообщали, что Райнер и "Интергал-Буд" причастны к массовой вырубке деревьев в Одессе в 2017 году на склоне 14-й станции Большого Фонтана. Тогда, на участке в 1 гектар срубили около 200 деревьев.

Как сообщали НЕРУХОМІ, компания "Интергал-Буд" получила разрешение на строительство многофункционального комплекса на улице Генерала Жмаченко, 20 в Днепровском районе Киева. Строительство будет происходить на участке, который столичные власти признали парком.