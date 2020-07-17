УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Город

В центре Киева создадут "Парк мечты" на 5 гектарах земли

17.07.2020 - 09:15

В Киевсовете поддержали петицию о создании "Парка мечты" на участке, размером 5 гектаров, на улице Антоновича, 52-54.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой на своей странице в Facebook.

Жители Киева собрали более 10 000 подписей под соответствующим электронным обращением. Петицией предлагается создать парк на участке около 5 гектаров на Антоновича 52-54.

"На этой территории планировалась застройка. Однако намерения не удались, потому что на участке протекает река Лыбидь, которая делает невозможным строительство. Сейчас территория обнесена забором, скрывая от киевлян роскошное озеро и обилие зелени", — отметил Яловой.

Экологическая комиссия поддержала создание парка, хотя это может быть сложной задачей, ведь участок находится в частной собственности.

"Постоянная комиссия по вопросам экологической политики выслушала идею и поддержала! Ведь эта часть Киева, застроенная офисными и жилыми зданиями и перегруженная транспортом, очень нуждается в озеленении. Реализовать эту идею сложно. Участок в настоящее время находится в частной собственности, а на его покупку владелец оформлял ипотеку. Чтобы территория стала парком, город должен ее выкупить", - подчеркнул Яловой.

Как сообщали НЕРУХОМІ, столичные власти сделают в Протасовом Яру большой парк, вместо его застройки, как предполагалось ранее.

Комментарии

2.8т
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Власти Китая пытаются обуздать рост цен на недвижимость

Власти Китая пытаются обуздать рост цен на недвижимость

Власти Шэньчжэня анонсировали новые ограничительные меры на рынке недвижимости

16.07.2020 - 16:57
Чиновников Академии наук обвинили в организации незаконного строительства возле Феофании

Чиновников Академии наук обвинили в организации незаконного строительства возле Феофании

Суд арестовал земельные участки НАНУ, на которых велось строительство ЖК

16.07.2020 - 16:15
Рада приняла законопроект, который может отсрочить дешевую ипотеку

Рада приняла законопроект, который может отсрочить дешевую ипотеку

В НБУ рассказали об основных угрозах

16.07.2020 - 15:33
Киевсовет выступил против застройки Протасового Яра: там будет большой парк

Киевсовет выступил против застройки Протасового Яра: там будет большой парк

Ранее Протасов Яр имел статус территории зеленых насаждений

16.07.2020 - 13:33
Арендную плату за коммунальное имущество разрешили не платить на время карантина

Арендную плату за коммунальное имущество разрешили не платить на время карантина

Власти рассказал о поддержке украинского бизнеса

16.07.2020 - 10:50