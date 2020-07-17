В центре Киева создадут "Парк мечты" на 5 гектарах земли

В Киевсовете поддержали петицию о создании "Парка мечты" на участке, размером 5 гектаров, на улице Антоновича, 52-54.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой на своей странице в Facebook.

Жители Киева собрали более 10 000 подписей под соответствующим электронным обращением. Петицией предлагается создать парк на участке около 5 гектаров на Антоновича 52-54.

"На этой территории планировалась застройка. Однако намерения не удались, потому что на участке протекает река Лыбидь, которая делает невозможным строительство. Сейчас территория обнесена забором, скрывая от киевлян роскошное озеро и обилие зелени", — отметил Яловой.

Экологическая комиссия поддержала создание парка, хотя это может быть сложной задачей, ведь участок находится в частной собственности.

"Постоянная комиссия по вопросам экологической политики выслушала идею и поддержала! Ведь эта часть Киева, застроенная офисными и жилыми зданиями и перегруженная транспортом, очень нуждается в озеленении. Реализовать эту идею сложно. Участок в настоящее время находится в частной собственности, а на его покупку владелец оформлял ипотеку. Чтобы территория стала парком, город должен ее выкупить", - подчеркнул Яловой.

Как сообщали НЕРУХОМІ, столичные власти сделают в Протасовом Яру большой парк, вместо его застройки, как предполагалось ранее.