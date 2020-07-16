Киевсовет выступил против застройки Протасового Яра: там будет большой парк

Столичные власти сделают в Протасовом Яру большой парк, вместо его застройки, как предполагалось ранее.

Как стало известно, депутаты городского совета поддержали проект мэра Киева Виталия Кличко, передает Вечірній Київ.

Раньше Протасов Яр имел статус территории зеленых насаждений. Но в 2007 году землю передали в аренду застройщику и там должны были возвести несколько высоток с торговым комплексом и паркингом. Но сейчас Киевсовет решил отобрать территорию у частной компании и запретить проводить там строительство.

Протасов Яр - любимое место горнолыжников flickr.com

Вопрос по поводу создания ландшафтного парка вынесли на заседание постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА и там поддержали это предложение. Городские власти подчеркивают, что Протасов Яр имеет большую научную, экологическую и культурную ценность, поэтому застраивать его точно не будут.

Однако пока что неизвестно как город будет разрывать договор с застройщиком и насколько это затянется.