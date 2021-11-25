В центре Киева на памятнике архитектуры выросла надстройка. Фото

Собственник дома по улице Владимирской, 4 в Шевченковском районе Киева, и который является памятником архитектуры, начал возводить на крыше незаконную надстройку.

Об этом написал глава Шевченковской райадминистрации Олег Гаряга у себя в Facebook.

По его словам, владельцу дома пришлось своими силами убрать металлические конструкции на крыше дома.

"В минувшую пятницу мы провели рабочий разговор с владельцем здания, он понял, что был не прав, извинился и пообещал, что в течение трех-пяти дней демонтирует все элементы достроенных конструкций, а в дальнейшем будет действовать только в законных рамках", — подчеркнул чиновник, добавив, что по состоянию на сегодняшний день все конструкции уже демонтированы.

Владелец памятника архитектуры пожаловался, что вследствие дождей и снегопадов подтапливало нижние этажи. С помощью надстройки он собирался решить эту проблему. Также известно, что строительство мужчина затеял, не получив для этого необходимых разрешительных документов. На крыше можно проводить только ремонтные работы по гидроизоляции и восстановлению кровли, без каких-либо надстроек.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевский горсовет обратился к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой решить вопрос относительно занесения объектов культурного наследия в столице в Государственный реестр недвижимых памятников.

За последние три года и первый квартал 2021 года направлено 32 представления о занесении 1509 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Однако из представленных объектов культурного наследия Минкульт выдал приказы только по 23 объектам.