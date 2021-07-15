В Сумах вплотную к скверу хотят построить жилую многоэтажку

В Сумах в переулке Зиновия Красовицкого, 1а собираются построить жилой дом. Инициировала это местная предпринимательница Наталья Галаева, которая арендует здесь участок земли.

Как сообщают местные СМИ, Сумской горсовет разрешил разработку детального плана территории на участке в переулке Зиновия Красовицкого. Так, еще в 2012 году было принято решение о размещении на этом месте кафе. Эскизный проект рассматривался на градсовете, но по какой-то причине так и не был реализован. Однако ООО "Архдизайнстудия" совместно с землепользователем собираются вместо кафе построить девятиэтажный жилой дом, сразу за внутренней дорогой сквера, недалеко от озера. На днях состоялись общественные обсуждения проекта.

Стоит также отметить, что проект хотят реализовать на земле, целевое назначение которого – для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры. Согласно генплану города, данная территория находится в зоне рекреации. Соответственно строительство жилой высотки здесь незаконно. Однако застройщик через суд в прошлом году смог получить разрешение на строительство. Кроме того, в акте обследования местности говорится, что упомянутое озеро представляет собой заболоченную местность, поэтому застройщик получил право строить по урезу воды.

"У нас красивое озеро, много деревьев. Я вообще не понимаю, куда смотрит архитектура. Как можно разрешить строить большой дом, когда там полно насаждений, рядом озеро", - удивляются местные жители.

Описание: Сквер "Дружба" в Сумах Источник: mixsport Alt:

Люди выступают категорически против данного строительства, помимо вреда для местной экологии они опасаются и транспортного коллапса: здесь и без девятиэтажки ставить машины негде. А чтобы обеспечить проезд автомобилей, нужно будет расширить дорогу за счет того же сквера.

На проводимых слушаниях архитектор проекта не смог точно сказать, каков будет процент застройки участка. Так, согласно градостроительным нормам для проектирования домов для 9-10 этажей максимальный процент застройки составляет 35%. В итоге ДПТ так и не согласовали. Для дальнейших переговоров будет создана согласительная комиссия.

Как сообщали НЕРУХОМІ, о том, что в Сумах собираются застроить еще парк имени Ивана Кожедуба, рассказал бывший главный архитектор города Сергей Винтоняк. Здесь, по его словам, хотят возвести коттеджный городок.

В свою очередь, в горсовете заверили, что никакой застройки парка не предвидится. Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что "многоэтажное пятно" на карте – это участки, которые арендовала украинско-немецкая компания еще с 2005 г. Но по этой земле был суд, который вернул ее в коммунальную собственность.