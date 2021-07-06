В Одессе обрушился жилой дом, под обломками погибла женщина. Фото

В Одессе во вторник, 6 июля, в районе Молдаванки по улице Степовой, 34 произошло чрезвычайное происшествие, обрушился старинный дом, в результате чего погибла 83-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

В спасительную службу вызов поступил в 13:52. Как уточняется, обвалилось межэтажное перекрытие в квартире, находящейся на втором этаже. Дом был старым, двухэтажным, построен в 1881 году.

Описание: В результате обвала погибла одесситка Источник: od.dsns.gov.ua Alt:

Описание: В результате обвала погибла одесситка Источник: od.dsns.gov.ua Alt:

Во время разбора завалов обнаружили труп хозяйки квартиры.

Также в этот день произошел обвал еще одного старинного здания на Старопортофранковской, 10. Здесь обошлось без человеческих жертв, однако в результате инцидента пострадали авто, поскольку рядом со зданием находится парковка. Само здание было построено в 1894 году.

Стоит отметить, что дома в Одессе рушатся довольно часто. При этом в мэрии жалуются, что местного бюджета не хватает, чтобы остановить этот процесс. Жильцы капремонт и реставрацию старых домов явно не потянут, на инвесторов рассчитывать тоже особо не приходится.

Между тем одесситы считают, что одной из причин разрушения их жилья могут быть многочисленные новостройки, появляющиеся на дорогих участках в центральных районах города. При этом местные власти, по словам пострадавших, не спешат решать их вопросы с жильем.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ровно год назад в Одессе обрушился четырехэтажный жилой дом по улице Ясной. В результате были повреждены четыре квартиры, в которых проживали 24 человека.

Изначально власти собирались решить вопрос с этим домом за счет бюджета, но в итоге начали искать частного инвестора, который бы восстановил постройку.