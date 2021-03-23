В Николаеве начали строить "Эпицентр" без разрешительных документов

В Николаеве строительство гипермаркета "Эпицентр" по проспекту Богоявленскому идет с нарушениями – без необходимых разрешительных документов.

Об этом сообщил глава Департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев.

Как сообщил чиновник, проверить стройку гипермаркета решили после многочисленных сообщений о нарушениях в СМИ. В ходе инспекции удалось выяснить, что строительство проходит без документов – были получены разрешения только на подготовительные работы.

"По сути мы должны были там увидеть забор и работы по подготовке стройплощадки. По факту же, полным ходом уже идут строительные работы", - сообщил Ермолаев, добавив, что на строительном заборе не повесили и паспорт объекта.

Кроме того, автотранспорт, который выезжает со строительной площадки, развозит грязь по близлежащим дорогам. Поэтому подрядчику пригрозили штрафом, если не организуют чистку машин.

Как известно, в начале февраля произошел масштабный пожар в торговом центре в Первомайске, который по документам так и не был введен в эксплуатацию. Пару недель назад горел утеплитель в "Эпицентре" по Херсонскому шоссе. По словам Ермолаева, сейчас ГАСИ рассматривает документы о принятии в эксплуатацию этих объектов. Теперь департамент будет обращаться в суд для отмены градусловий.

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