В Мариуполе возводят уникальный "стальной дом". Фото

В Мариуполе по улице Амурской, 11 в Приморском районе строится "стальной дом", с уникальной несущей конструкцией из стали, аналогов которого нет в Украине.

Как сообщается на официальном сайте мариупольского горсовета, авторы проекта – это победители конкурса среди молодых архитекторов "Steel Freedom Architecture Festival". Для строительства используются уникальные сверхпрочные плиты, для этого понадобится около 300 тонн стали.

Описание: Строительство "стального дома" в Мариуполе Источник: mariupolrada.gov.ua Alt:

При этом строительный процесс идет по европейским стандартам, а дом будет с высоким уровнем энергоэффективности (класс В). Общая площадь новостройки составит более 7 тысяч "квадратов". Стоимость постройки – 120 млн гривен. Высота здания в 8 этажей. Состоять он будет из 120 квартир, из которых половина однокомнатные, другие – двухкомнатные. Жилье будет полностью отделано.

Описание: Строительство "стального дома" в Мариуполе Источник: mariupolrada.gov.ua Alt:

Решение о строительстве такого объекта было принято в январе прошлого года. Сдать его планируют в 2022 году.

По словам заместителя мэра Мариуполя Михаила Ивченко, половина квартир в этом доме отойдет для "новых мариупольцев".

Описание: Строительство "стального дома" в Мариуполе Источник: mariupolrada.gov.ua Alt:

"Также мы планируем предоставить квартиры категории людей остродефицитных профессий. Это учителя, медики, сотрудники силовых структур и коммунальных предприятий. Решение будет принимать комиссия, когда строительство завершится", - рассказал чиновник.

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти Мариуполя планировали запустить дешевую ипотеку, которая поможет местным жителям покупать жилье по более выгодным условиям. И первым домом, в котором планировали реализовать данную инициативу, должна стать новостройка на Амурской.