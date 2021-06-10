В Киевсовете таки протолкнули решение о застройке Минского массива

Киевсовет в четверг, 10 июня, утвердил скандальный детальный план территорий в границах улиц Юрия Кондратюка, Михаила Майорова (Петра Калнышевского), северной и западной границы леса в Оболонском районе Киева, который фактически дает зеленый свет на масштабную жилую застройку Минского массива.

Об этом сообщил журналист НЕРУХОМІ, который побывал на заседании Киевсовета.

Под стенами Киевсовета с самого утра протестовали жители микрорайона. Они уже в четвертый раз выступали против принятия данного ДПТ.

Описание: Митинг под стенами КГГА Источник: Alt:

Возмущенные люди пытались штурмовать здания Киевсовета, и только после этого согласились пустить на сессию их представителей.

Впрочем, после почти двухчасового обсуждения ДПТ Минского массива его таки утвердили. За соответствующее решение проголосовали 66 депутатов из 61 необходимого голоса для принятия решения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно проекту, на 25 гектарах Минского массива хотят построить 19 домов на 6307 квартир высотой от 21 до 26 этажей для проживания 11 тысяч человек. Этот ДПТ прямо нарушает Генеральный план Киева, согласно которому – это земли сельхозназначения и на них запрещено строить жилье. На этих землях расположено государственное предприятие агрокомбинат "Пуща Водица". При этом ДПТ не предусматривает развитие инфраструктуры: ни транспортных развязок, ни новых медучреждений построено не будет. Застройщики обещают возвести всего лишь три детских сада на 420 мест и одну школу на 1500 учеников, что абсолютно не соответствует реальным запросам киевлян. При этом массив уже сегодня страдает от проблем с парковками, а из-за застройки машины жителям просто негде будет ставить. Также по проекту собираются снести гаражный кооператив, что дополнительно усложнит ситуацию.