В Киевсовете будут голосовать за строительство возле Чкаловского сквера

Департамент земельных ресурсов КГГА опубликовал проект решения о предоставлении разрешения компании "Дилайвест" на разработку проекта проезда в стройплощадку возле сквера имени Чкалова по улице Гончара в центре Киева.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Проект решения предусматривает передачу в аренду на пять лет участка площадью 0,02 га. Документ должен пройти земельную комиссию, после чего его будут рассматривать депутаты Киевсовета.

Известно, что на этом участке застройщик планирует возвести многоэтажный жилой дом. Против данного строительства активно выступают местные жители. "Они победили… Теперь остается дождаться, пока доблестная земельная комиссия Киевсовета поставит свои подписи – и вуаля, строительство начнется. И проезд вместе с высоткой оторвут треть сквера", - рассказала активистка Галина Плачинда, передает "Хмарочос".

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Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховный Суд недавно возобновил производство по иску арендатора по делу относительно продления договора аренды земельного участка под застройку на углу улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского, впритык к Чкаловскому скверу. Компания просит признать дополнительное соглашение заключенным, несмотря ни на протесты общества, ни на отказ земельной комиссии прошлого созыва.

В 2005 году Киевсовет выделил строительной компании два земельных участка возле сквера для возведения высотки. Застройщик обнес территорию забором, но строительные работы так и не начались. В 2018 году участок перешел в субаренду компании "Дилайвест", но и после этого строительство не возобновилось. Срок аренды завершился 15 мая 2020 года.

Сквер имени Чкалова считается одним из самых старых в Киеве, здесь зеленая зона была разбита почти сто лет назад.

Согласно данным портала YouControl, основателем фирмы "Дилайвест" является кипрская компания Sparenton Limited, которая в свою очередь связана с рядом компаний, аффилированных со столичным застройщиком Stolitsa Group.