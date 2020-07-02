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В Киеве владельцев квартир на Андреевском спуске заставят привести в порядок фасады

02.07.2020 - 14:43

Фасады исторических зданий на Андреевском спуске должны быть упорядочены в соответствии с действующим законодательством.

Об этом заявил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк, передает пресс-служба КГГА.

Департаментом будет подготовлено письмо на Государственную охрану по патрулированию Андреевского спуска, на Департамент информационно-коммуникационных технологий по настройке ракурса камер наблюдения на домах для обеспечения охвата всей улицы. Также будет проведена совместная работа Департамента культурного наследия и Подольской РГА, а именно с КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района. Киева" и владельцами квартир в домах-памятниках по приведению фасадов памятников в их надлежащее и аутентичное состояние.

Андреевский спуск, Киев

pixabay.com

К злостным нарушителям применят нормы административного и уголовного воздействия за повреждение памятников и их ненадлежащее содержание.

"Что касается фасадов, то, в идеале и согласно законодательству, ни кондиционеры, ни балконы-скворечники, ни спутниковые антенны не должны портить исторические фасады. Патрулирование же Муниципальной охраны и нормальная работа камер поможет в борьбе с граффитчиками и просто хулиганами, которые портят фасады исторических зданий", – рассказал Никоряк.

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