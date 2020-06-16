В Киеве в рамках проекта Генплана собираются построить ряд автовокзалов

15:34, 16.06.2020 1485

В Киеве собираются построить новые автовокзалы на въезде в город в рамках реализации проекта Генерального плана столицы.

Об этом сообщили в коммунальной организации Киевгенплан.

"Разработчики проекта Генерального плана Киева предусмотрели открытие двух современных автовокзалов: в районе жилого массива Теремки (южный и западный направления) и в районе Харьковской площади (северный, восточный и юго-восточное направления), - говорится в сообщении.

Строительство исключит движение междугородных автобусов по улицам города pixabay.com

Такое решение было принято для улучшения качества обслуживания пассажиров и перевозчиков междугородного автобусного сообщения, а также, что очень важно в условиях перегруженного городского трафика. Оно поможет исключить движение междугородных автобусов по улицам города.

Кроме того, намечено строительство еще трех новых автостанций – "Новобеличи", "Троещина" и "Лесничество", а также реконструкция двух существующих автостанций "Дарница" и "Полесье". В то же время предусматривается прекращение эксплуатации Центрального автовокзала, автостанций "Подол", "Южная" и "Дачная".