В Киеве собираются присвоить охранный статус 17 зданиям

В Киеве 17 объектов должны получить охранный статус, таким образом они будут защищены от неправомерных действий со стороны застройщиков.

Об этом в четверг, 6 мая, сообщил заместитель председателя Департамента градостроительства и архитектуры Юрий Таций у себя в Facebook.

Чиновник напомнил, что согласно Закону Украины "Об охране культурного наследия", объектом культурного наследия считается тот, который нельзя перенести в другое место, не потеряв при этом его исторической, эстетической или культурной ценности. Таким образом предоставление охранного статуса поможет сохранить исторические здания. Государство, в свою очередь, вынуждено будет следить за сохранением и содержанием объектов культурного наследия, заявил Таций.

Он также сообщил, что в числе прочих охранный статус получат здания по следующим адресам:

улица Бульварно-Кудрявская, 3, 7, 43 (усадьба), 43 (дом доходный), 43-Б (флигель)

улица Малоподвальная, 3-Б, 12 (усадьба), 12/10 (дом доходный), 12 (флигель), 15, 21/8;

улица Пушкинская, 40;

улица Симона Петлюры, 14;

переулок Тропинина, 5;

улица Крещатик, 24, 28/2 и "Место протестов и массовой гибели граждан во время Революции Достоинства в районе аллеи Героев Небесной Сотни" на улице Институтской, 2, 3, 4, 5

Как сообщали НЕРУХОМІ, в апреле разгорелась целая серия скандалов, связанных со сносом старинных зданий дореволюционной постройки. Был разрушен дом Уткина, строительные работы проходили по улице Ильенко, 30 где расположен особняк Баккалинского, пострадал и ряд других зданий.

О том, что планируют разрушить дом Уткина – общественность сообщила еще в марте, когда только приступили к демонтажу здания. Краевед Антон Короб рассказал, что хоть фасад и потерял несколько элементов декора, в целом дом был абсолютно без признаков аварийности.