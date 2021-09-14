В Киеве решили сделать сквер на участке, принадлежавшем Посольству РФ

На участке по улице Боричев ток, 17, 19, 21 в Подольском районе Киева будет создан новый сквер.

Такой проект решения поддержали во вторник, 14 сентября, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики, передает пресс-служба Киевсовета.

По словам члена постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Дмитрия Белоцерковца, данный участок требует надлежащего благоустройства и дальнейшего сохранения именно как зеленая зона. Он напомнил, что в 1998 году этуучасток предоставили Посольству Российской Федерации в аренду на 49 лет для строительства и обслуживания дома консульства. Однако в Киевском городском совете приняли решение расторгнуть договор аренды земельного участка.

Описание: На Подоле хотят сделать еще один сквер Источник: pixabay.com Alt:

"После создания сквера будет направлено обращение о присвоении ему имени Голды Меир - киевлянки, которая прославилась на весь мир как премьер-министр Израиля", - отметил Белоцерковец.

Как сообщали НЕРУХОМІ, еще один сквер в Подольском районе должен появиться на Возвдиженке. Работники "Киевблагоустройства" там демонтировали строительный забор, несмотря на сопротивление со стороны застройщика. Год назад Киевсовет разорвал с компанией-застройщиком договор аренды, а местные жители уже разработали план сквера и даже готовы профинансировать его.