В Киеве прошла акция в защиту павильонов на ВДНХ

На выходных в Киеве прошла акция в защиту архитектуры ВДНХ, где проводится демонтаж девятнадцатого павильона, на месте которого должно начаться строительство Президентского университета.

Описание: Акция в защиту архитектуры ВДНХ Источник: facebook.com/ukrmod Alt:

Как сообщает "Хмарочос", организована акция была общественными организациями "Карта Реновации", "Сохранить Цветы Украины" и Ukrainian Modernism. Кроме активистов сюда пришли местные жители и небезразличные киевляне.

Протестующие потребовали от Офиса президента проведения открытых обсуждений по разработке дальнейших шагов выхода из кризисной ситуации. Все существующие павильоны ВДНХ должны стать достопримечательностями (с уточнением охранных границ), ведь комплекс строился по целостному архитектурному замыслу и должен быть сохранен.

Описание: Акция в защиту архитектуры ВДНХ Источник: facebook.com/ukrmod Alt:

В презентованной в 2017 году концепции развития ВДНХ предусматривалось строительство новых зданий между старых зданий. В 2021 году впервые прозвучала идея строительства Президентского университета, а уже в феврале этого года внезапно начался демонтаж павильона №19. На его месте уже осенью 2023 обещают открыть образовательное учреждение.

Отмечается также, что павильон сочли аварийным несмотря на то, что несколько месяцев назад в нем проходили детский фестиваль и Кураж Базар.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее требовали остановить демонтаж девятнадцатого павильона украинские архитекторы. Создание университета на ВДНХ осуществляется в рамках стратегии развития сбалансированного мультифункционального пространства.