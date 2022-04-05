В Киеве несмотря на бомбежку сносят историческое здание

В Подольском районе Киева продолжают сносить историческое здание несмотря на бомбежку со стороны россии и отсутствие разрешительных документов.

Об этом в понедельник, 4 апреля, написала на своей странице в Facebook депутат Киевсовета Ксения Семенова.

"Под шумок войны в Киеве активизировались мародеры. Некоторые застройщики решили, что им уже ничего не угрожает и принялись разрушать культурное наследие", - отметила она.

Так, демонтажные работы проводятся в Цимлянском переулке, 3. Здесь располагается историческое здание, 1902 года постройки. Оно находится в пределах памятки местного значения "Исторический ландшафт киевских гор и долины р. Днепр". Семенова также сообщила, что дом осенью попал в список культурного наследия.

При этом подчеркивается, что на территории, где проводятся строительные работы отсутствует информационный стенд. При этом у рабочих нет согласований от Департамента охраны культурного наследия КГГА и Министерства культуры и информационной политики Украины, что также является грубым нарушением строительного законодательства.

Ранее сообщалось, что к сносу исторического здания приступили 25 февраля, на второй день войны. Здесь располагался полицейский участок.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве ввели мораторий на реконструкцию и капремонт исторических зданий, постройки XIX-XX веков, чтобы защитить их от разрушений. В свою очередь по мнению экспертов, Киевсовет утвердил лишь рекомендации, а не мораторий.