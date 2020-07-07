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В Киеве не будут строить ТРЦ на территории книжного рынка "Петровка"

07.07.2020 - 12:03

Строительство торгово-развлекательного центра в Киеве на территории книжного рынка "Петровка" пока не планируется.

Об этом заявил во вторник, 7 июля, мэр города Виталий Кличко во время встречи с представителями книжного рынка, сообщает пресс-служба КГГА.

"П его словам, некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию о том, что якобы на месте книжного рынка "Петровка" планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок - снести. Также якобы администрация рынка сообщила предпринимателям, что они должны переехать на место в районе ангаров на станции метро "Лесная", мол, "бульдозеры за день все снесут" и книжного рынка на Петровке не будет.

Кличко встретился с работниками книжного рынка

kyivcity.gov.ua

Кличко отметил, что в КГГА изучили документы. Так, по данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках по адресу: улица Степана Бандеры,10 в Оболонском районе столицы. Целевое назначение земельных участков - для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга. Арендатор - ООО "Книжный рынок". Также детальным планом территории в границах улиц Вербовой, Куреневской, Богатырской, Московского проспекта, Набережно-Рыбальской, железнодорожного пути на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ в соответствии с целевым назначением земельных участков.

"Впрочем, на данный момент, согласно данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись! Потому кто и зачем подстрекает людей - надо выяснить", - рассказал мэр.

Он призвал представителей книжного рынка провести обстоятельный разговор с руководством рынка и обсудить рабочие отношения.

"Городская власть будет отстаивать интересы громады города. В правовом поле. И я обращаюсь к правоохранителям: взять на контроль этот вопрос и не допустить противозаконных действий", - отметил Кличко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевские власти также выступают категорически против строительства гостиничного комплекса на Владимирском спуске.

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