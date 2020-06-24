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Столичные власти не дадут построить гостиничный комплекс на Владимирском спуске

24.06.2020 - 14:14

Киевские власти выступают категорически против строительства гостиничного комплекса на Владимирском спуске.

Об этом заявил в среду, 24 июня, мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, город не позволит свести гостиничный комплекс на Владимирском спуске и будет обжаловать решение Шестого апелляционного административного суда в Верховном суде Украины, который обязал Департамент градостроительства и архитектуры предоставить ООО "Этрекс" градостроительные условия и ограничения для проектирования гостиничного комплекса на Владимирском спуске.

Кличко прокомментировал строительство на Владимирском спуске

kyivcity.gov.ua

"Действительно, есть такое решение Шестого апелляционного административного суда. Но, городские власти с этим решением категорически не согласны. И сейчас мы готовим все необходимые документы, чтобы обжаловать его в Верховном суде Украины. Хочу подчеркнуть, что Департамент градостроительства и архитектуры КГГА неоднократно отказывал в предоставлении компании Этрекс градостроительных условий и ограничений для проектирования гостиничного комплекса. Напомню, эта территория относится к буферной зоне Софии Киевской и находится под охраной ЮНЕСКО", - отметил Кличко.

Он напомнил, что и Окружной административный суд Киева отказал ООО "Этрекс" в удовлетворении иска о предоставлении градостроительных условий. Однако апелляционный суд решил иначе.

"К сожалению, суды часто, без необходимых отраслевых знаний, в частности, в сфере градостроительства, принимают решения, которые потом влияют на внешний вид столицы. А застройщики пользуются несовершенством законодательства для получения с помощью судов различных разрешительных документов. Хочу подчеркнуть: город не позволит свести гостиничный комплекс на Владимирском спуске. И будет обжалование решения Шестого апелляционного административного суда в Верховном суде", - подчеркнул Кличко.

Как ранее сообщали НЕРУХОМІ, строительство гостиничного комплекса возле нового пешеходного моста в центре Киева является незаконным, поскольку проходит в охранной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, подчеркнули в Министерстве культуры.

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