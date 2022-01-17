В КГГА выдали градусловия на масштабную застройку Минского массива

В прошлый четверг, 13 января, Департамент градостроительства КГГА выдал градусловия на застройку участков агрокомбината "Пуща Водица" на территории Минского массива, согласно утвержденному прошлым летом Киевсоветом детальному плану территорий.

Как написал эксперт в градостроительстве Георгий Могильный, одна из проблем этого ДПТ – это снос более 500 гаражей кооператива "Минский".

"Вместо частных и законно построенных во времена царя Гороха гаражей, в ДПТ нарисовали многоэтажные паркинги на 1880 машиномест (это более 60% всех паркомест, запланированных в ДПТ для нового микрорайона на 6300 квартир)," – отметил он.

По данным эксперта, ошибочными являются и расчеты относительно количества будущих жильцов микрорайона. Так, планируется построить около 6300 квартир, при этом полагают, что число новых жильцов не превысит 11 400 человек. Депутаты путем долгих дискуссий пытались дописать новые пункты с требованиями защитить права владельцев гаражей и обеспечить 1800 мест в школах и 600 в детских садах, но по итогу их так и не учли. Землю под гаражами, которую думали оставить их собственникам и не трогать, таки отдали застройщику.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за разработкой ДПТ Минского массива стоит аффилированная с корпорацией Stolitsa Group компания Датолит. Как и в "Столице" бенефициар здесь Владислава Молчанова.

Против данного строительства активно выступают местные жители, поскольку Минский массив уже давно страдает от перенаселения, социальная инфраструктура давно уже здесь не развивается, несмотря на масштабную застройку новыми жилыми комплексами.