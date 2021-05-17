В Харькове эпично взорвали здание старинного элеватора. Видео

В Харькове в воскресенье, 16 мая, взорвали очередное здание заброшенного элеватора, расположенного в районе Южного вокзала на улице Евгения Котляра.

Как сообщают местные СМИ, для безопасности мероприятия полиция перекрыла движение по расположенным вблизи улицам. Посмотреть на масштабный взрыв собрались несколько сот харьковчан. На месте кроме сотрудников полиции работали также спасатели и коммунальные службы города.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на прошлых выходных была уже вторая попытка расчистить территорию элеватора. Так, в первый раз здание пытались взорвать 18 октября. Изначально все демонтажные работы должны были пройти до февраля. Но дело затянулось. На месте же элеватора будут строить новый жилой микрорайон.

Элеватор возвели в начале XX века. Зерно долгие годы сюда свозилось по железной дороге. Однако в 1995 году его работа была остановлена. С тех пор здание элеватора не использовалось по назначению и постепенно разрушалось.

Некоторые харьковчане считали старинный элеватор достопримечательностью и отмечали его схожесть с замком.