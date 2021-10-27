Уголовное дело за подделку документов: кому Кличко доверил разработку Генплана

Мэр Киева Виталий Кличко назначил Дмитрия Лыкова исполняющим обязанности начальника коммунальной организации "Институт Генплана Киева".

Об этом говорится в соответствующем распоряжении столичного градоначальника от 26 октября.

"Возложить исполнение обязанностей начальника коммунальной организации исполнительного органа Киевского городского совета "Институт Генплана Киева" на Лыкова Дмитрия Игоревича – заместителя начальника организации по избирательным вопросам коммунальной организации исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Институт Генплана Киева" с 26 октября, 2021 года, временно, к решению вопроса о назначении начальника этой организации в установленном порядке", - говорится в документе.

Описание: Дмитрия Лыкова назначили временным руководителем "Института Генплана Киева" Источник: Alt:

В свою очередь, как заметил эксперт в градостроительстве Георгий Могильный, в июне этого года суд освободил Лыкова от уголовной ответственности за подделку документов в должности главного архитектора Вышгорода в связи с истечением сроков давности.

"По старым слухам из Вышгорода, дело было по незаконной выдаче ГУО на многоэтажку", – подчеркнул эксперт.

Как сообщали НЕРУХОМІ, руководителя коммунальной организации "Институт Генплана Киева" Сергея Броневицкого уволили с занимаемой должности из-за затягивания с проектом Генерального плана столицы. По словам Кличко доработкой Генплана должны заняться его заместитель Петр Оленич и главный архитектор Киева Александр Свистунов.