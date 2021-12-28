Суд распорядился снести самострой в столичном парке Малышко

Верховный Суд вернул участок в парке имени Андрея Малышко возле станции метро "Дарница" в Киеве и постановил снести незаконные постройки.

Таким образом были отменены решения первой и апелляционной инстанций и удовлетворен иск столичной прокуратуры, сообщили во вторник, 28 декабря, в пресс-службе правоохранительных органов.

В частности, сотрудники прокуратуры установили факт захвата участка для возведения нежилых помещений без документов на землю и разрешений на строительство.

Прокуратура обратилась в суд, однако Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд отклонили иски.

Описание: Правоохранители доказали незаконность строительства Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказывал, что эту землю Киевсовет отдал в частную собственность еще в 2009 году. Немного погодя участок дважды сменил собственников.

Когда участок оградили строительным забором, градоначальник выдал предписание на его демонтаж и поручил Департаменту городского благоустройства КГГА аннулировать контрольную карточку на временное нарушение благоустройства. Также столичными властями рассматривался вопрос о выкупе этой территории.

Заказчиком строительства в парке имени Малышко, по данным СМИ, выступает ООО "Диместион". Согласно данным портала YouControl, компания связана с бывшим народным депутатом Олегом Шаблатовичем.

Как сообщали НЕРУХОМІ, правоохранители установили, что эта земля незаконно выбыла в частную собственность и находилась на праве собственности у различных юридических лиц. Здесь запланировали строительство торгово-офисного комплекса высотой в 25 этажей со всей сопутствующей инфраструктурой – паркингом, кафе и прочим.