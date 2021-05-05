Суд не разрешил КГГА забрать земли в Феофании, которые отдали под застройку

Хозяйственный суд не поддержал Киевскую городскую госадминистрацию, которая хотела отменить госрегистрацию на земельный участок площадью 14,18 га по улице Академика Заболотного, 152 в Голосеевском районе столицы.

Как сообщают "Наші гроші", согласно решению суда, данный участок находится в постоянном пользовании Института ботаники НАН Украины под строительство института и жилого дома. В 2016 году был заключен договор с ООО "Интерстрой ТМ" о строительстве на Заболотного жилого комплекса. Позже НАН Украины заключила договор об установлении права пользования участком для застройки с ООО "Гидроинж-Строй". По итогу госрегистратор в октябре 2019 года зарегистрировал права на участок за "Гидроинж-Строй" и "Интерстрой ТМ".

КГГА обратилась в суд с требованием отменить указанные регистрационные действия, поскольку считает, что именно она в пределах своей территории передает земельные участки из земель государственной собственности, а, следовательно, НАН Украины не имела права обращаться с заявлениями о госрегистрации права на спорный участок.

Рассмотрев материалы дела, суд отметил, что в данном случае исключительная компетенция Киевской городской государственной администрации по распоряжению землями государственной собственности на территории города Киева на спорный земельный участок не распространяется.

Описание: Суд не поддержал сторону КГГА Источник: pixabay.com Alt:

Всего здесь у НАН Украины есть три участка (7,75 га на ул. Лебедева; 14,18 га на ул. Академика Заболотного, 152 и 2,57 га на ул. Метрологической, 7) - это бывшие опытные поля, сады и уникальная гидрологическая станция "Феофания", которые переданы под многоэтажную застройку компаниям "Интерстрой ТМ" и "Гидроинж-Строй".

Против застройки на этих участках активно протестуют местные жители. Кроме того, в феврале 2020 года было открыто уголовное производство. По данным следствия, должностные лица НАНа с нарушением требований постановления Кабмина и без обязательного согласования с Бюро Президиума Академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания". На участки накладывался арест, который был отменен в ноябре 2020 года.

Собственниками ООО "Интерстрой ТМ" является Арсений Копистира и Ольга Черненко. А владельцами ООО "Гидроинж-строй" - Татьяна и Ольга Черненко. Стоит также отметить, что эти компании являются заказчиками строительства ЖК Кришталеві джерела.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, как обманутый инвестор ЖК Кришталеві джерела лишился квартиры и вложенных денег.