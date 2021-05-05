Суд не разрешил КГГА забрать земли в Феофании, которые отдали под застройку

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Хозяйственный суд не поддержал Киевскую городскую госадминистрацию, которая хотела отменить госрегистрацию на земельный участок площадью 14,18 га по улице Академика Заболотного, 152 в Голосеевском районе столицы.
Как сообщают "Наші гроші", согласно решению суда, данный участок находится в постоянном пользовании Института ботаники НАН Украины под строительство института и жилого дома. В 2016 году был заключен договор с ООО "Интерстрой ТМ" о строительстве на Заболотного жилого комплекса. Позже НАН Украины заключила договор об установлении права пользования участком для застройки с ООО "Гидроинж-Строй". По итогу госрегистратор в октябре 2019 года зарегистрировал права на участок за "Гидроинж-Строй" и "Интерстрой ТМ".
КГГА обратилась в суд с требованием отменить указанные регистрационные действия, поскольку считает, что именно она в пределах своей территории передает земельные участки из земель государственной собственности, а, следовательно, НАН Украины не имела права обращаться с заявлениями о госрегистрации права на спорный участок.
Рассмотрев материалы дела, суд отметил, что в данном случае исключительная компетенция Киевской городской государственной администрации по распоряжению землями государственной собственности на территории города Киева на спорный земельный участок не распространяется.
Суд не поддержал сторону КГГА
pixabay.com
Всего здесь у НАН Украины есть три участка (7,75 га на ул. Лебедева; 14,18 га на ул. Академика Заболотного, 152 и 2,57 га на ул. Метрологической, 7) - это бывшие опытные поля, сады и уникальная гидрологическая станция "Феофания", которые переданы под многоэтажную застройку компаниям "Интерстрой ТМ" и "Гидроинж-Строй".
Против застройки на этих участках активно протестуют местные жители. Кроме того, в феврале 2020 года было открыто уголовное производство. По данным следствия, должностные лица НАНа с нарушением требований постановления Кабмина и без обязательного согласования с Бюро Президиума Академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания". На участки накладывался арест, который был отменен в ноябре 2020 года.
Собственниками ООО "Интерстрой ТМ" является Арсений Копистира и Ольга Черненко. А владельцами ООО "Гидроинж-строй" - Татьяна и Ольга Черненко. Стоит также отметить, что эти компании являются заказчиками строительства ЖК Кришталеві джерела.
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