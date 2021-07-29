Столичные власти рассказали, что будет с домом с "летающей тарелкой"

В Киеве знаменитое здание с "летающей тарелкой", которое находится возле станции метро "Лыбедская", ждет реставрация, никто его сносить не собирается.

Об этом заявил глава Департамента культурного наследия Александр Никоряк в эфире телеканала "Киев".

По его словам, реставрационные работы коснутся самой "тарелки" и двух крыльев здания. Столичным властям продемонстрировали проект реставрации, было согласовано, что строители сделают снаружи и что внутри. "Функциональное назначение тарелки - она ​​акустический зал, и этот зал будет отреставрирован и восстановлен", - добавил чиновник.

Он также подчеркнул, что столичные власти в курсе всех строительных работ, которые происходят по этому адресу и контролируют ситуацию.

Описание: Дом с тарелкой реставрируют Источник: svitnov.com Alt:

Также Никоряк отметил, что убрать каркас нового здания позади "тарелки", который построили за последний год, уже не получится. Он предполагает, что если бы здание ранее получила охранный статус, этого удалось избежать.

Как сообщали НЕРУХОМІ, вокруг "дома с тарелкой" возле станции метро "Лыбедская" начали устанавливать строительный забор. При этом, как заметили киевляне, забор ставят таким образом, чтобы активисты не смогли его снести. Также на месте отсутствовал информационный стенд о готовящихся работах.