УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Город

Спасатели нашли тело еще одной жертвы взрыва в высотке на Позняках

23.06.2020 - 09:35

Спасатели нашли тело еще одной жертвы во время ликвидации последствий взрыва в многоэтажке на столичных Позняках.

Об этом утром во вторник сообщила пресс-служба ГСЧС.

Таким образом, общее число жертв взрыва возросло до пяти.

"По состоянию на 03:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.р., которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991 г.р., 1967 г.н., 1976 г.р.", - говорится в сообщении.

Разрушенный дом на Позняках

Фото: ГСЧС

Как сообщали НЕРУХОМІ, взрыв в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел около 10.00 21 июня. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, власти Киева готовы выделить 30 млн гривен на решение вопроса с жильем пострадавшим из-за взрыва.

Комментарии

186
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Кличко рассказал, сколько выделят на новые квартиры пострадавшим от взрыва

Кличко рассказал, сколько выделят на новые квартиры пострадавшим от взрыва

К решению вопроса обещал подключиться и премьер Денис Шмыгаль

22.06.2020 - 17:21
Во Львове часть фасада рухнула на тротуар, чудом никого не привалив

Во Львове часть фасада рухнула на тротуар, чудом никого не привалив

Происшествие произошло на улице Печатной

22.06.2020 - 16:57
Коронавирус обвалил цены на рынке недвижимости в Европе

Коронавирус обвалил цены на рынке недвижимости в Европе

При этом самые низкие цены на жилье в Италии

22.06.2020 - 13:25
Вторую очередь ЖК ORANGE CITY проектируют, вероятно, без исходных данных

Вторую очередь ЖК ORANGE CITY проектируют, вероятно, без исходных данных

Разрешение на строительство ІІ очереди могут аннулировать

22.06.2020 - 12:52
Взрыв дома в Киеве: пострадавшим могут купить новые квартиры

Взрыв дома в Киеве: пострадавшим могут купить новые квартиры

Пострадавшую секцию дома собираются полностью демонтировать

22.06.2020 - 12:26