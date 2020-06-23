Спасатели нашли тело еще одной жертвы взрыва в высотке на Позняках

Спасатели нашли тело еще одной жертвы во время ликвидации последствий взрыва в многоэтажке на столичных Позняках.

Об этом утром во вторник сообщила пресс-служба ГСЧС.

Таким образом, общее число жертв взрыва возросло до пяти.

"По состоянию на 03:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.р., которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991 г.р., 1967 г.н., 1976 г.р.", - говорится в сообщении.

Разрушенный дом на Позняках Фото: ГСЧС

Как сообщали НЕРУХОМІ, взрыв в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел около 10.00 21 июня. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, власти Киева готовы выделить 30 млн гривен на решение вопроса с жильем пострадавшим из-за взрыва.