Собственникам дач на Русановских садах в Киеве выдали новые квартиры – Кличко

Владельцы 222 дачных участков на Русановских садах, где происходит строительство части Подольско-Воскресенского мостового перехода, уже получили компенсации: квартиры, другие земельные участки или денежную компенсацию.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в среду, 15 июля, во время онлайн пресс-конференции, передает пресс-служба КГГА.

"Строительство мостового перехода не останавливается ни на день. Сейчас идут подготовительные работы по монтажу железобетонных конструкций для заезда на мост с улицы Верхний Вал. Также устраивают гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие моста. Монтируют шумозащитные барьеры на участке Труханов остров и Русановские сады. Устанавливают основания под барьерные и перильные ограждения и столбы освещения моста", - рассказал Кличко.

Как отметил мэр Киева, разрешение конфликта с жителями Русановских садов продолжается. Изъятию подлежит в целом 251 земельный участок. Это те, что проходят вдоль трассы строительства Подольско-Воскресенского моста.

"Город действует в правовом поле. Недавно в судебном порядке был решен вопрос о еще трех таких участков. Люди получили за них денежную компенсацию. В общем уже за 222 участка жители получили квартиры, другие земельные участки или денежную компенсацию. Призываю активистов Русановских садов, дачи которых подпадают под снос: прекратите сопротивляться строительству важнейшего объекта для транспортной инфраструктуры города. Подольско-Воскресенский мост нужен киевлянам. И мы его достроим", - отметил мэр.

Мэр Киева Виталий Кличко kyivcity.gov.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом месяце неоднократно происходили столкновения правоохранительных органов и жителями Русановских садов. Дачники неоднократно пытались помешать незаконному, по их мнению, строительству. И почти каждый раз все заканчивалось дракой с полицейскими.