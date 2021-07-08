Скандальная стройка на Андреевском: в Киевсовете против возобновления аренды

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений отклонила проект решения о возобновлении договора аренды с компанией "Маркон" на Андреевском спуске, 14-16. Об этом написал депутат Киевсовета Владислав Трубицын у себя в Facebook.

По его словам, компания "Маркон" планировала построить на Андреевском спуске отель Mercure Andreyevskiy. Само строительство несет опасность, поскольку приводит к оползням, что может повредить улицу, рядом стоящий музей Булгакова и другие жилые дома. Это привело к массовым протестам со стороны киевлян.

Описание: Источник: Alt:

Согласно данным YouControl, компания "Маркон" была основана в 2001 году. Ее основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых помещений. Основателем фирмы является офшорная виргинская компания Кентрон Девелопмент Інк. Директор – Валерий Павлюк.

"Маркон" взяла в аренду участок на Андреевском спуске, 14-16 в 2006 году. В 2007-м предприятие получило исходные данные на проектирование гостиницы на этом участке. А в 2010-м – разрешение на выполнение строительных работ. В 2016 году генподрядчиком стала компания "Кадорр-Украина" одесского застройщика Аднана Кивана.

По проекту высота отеля Mercure Andreyevskiy – около 30 метров, хотя максимально допустимая высотность сооружений на этом участке – 12 метров. В 2018 году Киевсовет принял решение о расторжении договора аренды с "Марконом", однако фирма через суд отменила его.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Шестой апелляционный административный суд 20 октября 2020 года отменил приказ архитектурно-строительного департамента КГГА, который запрещал строительство отеля в центре столицы. Стоит отметить, что застройщику выдали предписания об устранении нарушений, которые так и не были устранены. При этом строительство активно велось.