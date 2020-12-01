Реконструкция Дома недвижимости в Харькове может обойтись в полмиллиарда гривен

Власти Харькова хотят дополнительно выделить на реконструкцию Дома недвижимости 74 млн гривен, который в августе на День города открыл мэр Геннадий Кернес.

Как сообщают местные СМИ, этот вопрос будет рассмотрен на сессии горсовета 2 декабря в рамках программы социально-экономического развития Харькова. Реконструкция Дома недвижимости проводится уже четыре года. Так первый договор был заключен еще в 2016 году на 65 млн гривен. В 2018 году был заключен еще один договор с компанией, которая должна проводить реконструкцию, уже на 180 млн гривен. Всего за это время было заключено три таких договора. В итоге, реконструкция Дома недвижимости обошлась харьковскому бюджету в 400 млн гривен. Однако городские власти хочет выделить на это еще денег, видимо их что-то не устраивает. Таким образом общая сумма реконструкции приближается к 500 млн гривен.

Описание: Сколько денег нужно на реконструкцию? Источник: pixabay.com Alt:

Согласно последнему договору подрядчик должен сдать отреставрированное здание до 31 декабря 2021 года.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Харькове власти города открыли первый в Украине Дом недвижимости, где гражданам будут предоставлять более 100 услуг. Он находится на площади Павловской. В этом здании ранее располагалось БТИ.

В Доме недвижимости будут размещены профильные исполнительные органы городской власти: Департамент регистрации, Департамент территориального контроля, Харьковское бюро технической инвентаризации, новый Центр предоставления административных услуг.