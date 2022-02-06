"Проект века": в Дубае взялись за разработку передовой канализации. Видео

В Дубае, который считается одним из самых высокотехнологичных городов в мире, существует банальная проблема с канализационными стоками. Оказалось, что городская канализация не рассчитана на новые огромные небоскребы, поэтому многие высотки не были подключены к сливным коммуникациям. Ввиду этой проблемы, городские власти взялись за разработку новой системы.

Как сообщает Daily Star, не подключено к канализации и самое высокое здание в мире Burj Khalifa, его строительство обошлось в 130 миллиардов долларов, однако несмотря на вложенные средства, у него есть вот такой "изъян". Разработчики проекта считали, что ежедневный вывоз на грузовиках будет дешевле, но надежды не оправдались. Каждый день Burj Khalifa посещают около 35 тысяч человек, здание производит около 15 тонн канализационных стоков в день.

Со временем город продолжал развиваться в плане строительства, но, к сожалению, все новые здания постигла та же участь. В итоге каждый день колонны спецмашин вывозят фекалии. Отмечается, что иногда водителям грузовиков приходится простоять в очереди до 24 часов, чтобы разгрузиться. Из-за этого в городе стоит отвратительное, по оценке британского таблоида, зловоние.

По данным The Primest, власти Дубая в 2017 году решились на строительство эффективной канализационной системы. Они называют этот проект "Разработкой века", это должна стать самой передовой канализационной системой во всем мире. Грамотное управление сточными водами позволит увеличить производство до миллионов литров пригодной для орошения воды.

Новая канализационная система Дубая на сегодняшний день находится на начальной стадии, и для ее завершения требуется много работы, времени и финансов. Предполагается, что эта новая система будет завершена в 2025 году. Стоимость проекта оценивается в 8 млрд долларов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году 24 августа в честь 30-летия Независимости Украины дубайский небоскреб Burj Khalifa подсветили в цвета украинского флага. А на Новый год невероятное Led-шоу на фасаде этого здания организовали украинцы.