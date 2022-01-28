Перестановка департаментов в Харькове привела к строительному коллапсу

Харьковская инспекция Госархстройконтроля с 1 января этого года утратила полномочия и теперь не может проводить проверки строящихся объектов, обрабатывать и выдавать разрешительные документы.

Как сообщили в РБК-Украина, для инспекции также закрыли доступ к Единой электронной государственной системы в строительной сфере. Отмечается, что ГП "Дія" дало письменный отказ Департаменту по инспекционной работе исполкома Харьковского городского совета в доступе к указанному реестру.

Так, до 1 января в состав Департамента территориального контроля Харьковского горсовета входил ГАСК, который выдавал документы для ведения строительной деятельности, принимал объекты в эксплуатацию, проводил проверки относительно законности строительства и прочее. Но уже в этом году указанный департамент был ликвидирован как юрлицо, всех сотрудников уволили. Вместо него был создан новый Департамент, который должен был начать выполнять функции градостроительного контроля. Однако новый Депаратмент не смог пройти необходимую аккредитацию и получить соответствующие полномочия. Таким образом функции ГАСКа в Харькове некому выполнять.

Это привело к коллапсу при выдаче и обработке разрешительных документов. Сегодня в городских ЦНАП уже скопились тысячи заявок и пакетов документов, которые не проверяются и по которым не выносятся законные решения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, после проведения реформы органы местного самоуправления и дальше будут выполнять свои функции в сфере архитектурно-строительного контроля. Также отмечается, что в случае, если местное самоуправление не создало органов госархстройконтроля и не получило полномочия в этой сфере, функции надзора и контроля будет выполнять Государственная инспекция архитектуры и градостроительства и ее структуры в регионах.