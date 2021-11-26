Офис генпрокурора попросили расследовать застройку Осокорков

Общественная организация "Экопарк Осокорки" обратилась в Офис генпрокурора с просьбой расследовать действия столичных чиновников, из-за которых могут быть уничтожены объектов природно-заповедного фонда в Дарницком районе.

Об этом заявили активистка Анна Адамчук и юрист Алексей Петренко, передают "Українські новини".

Члены общественной организации требуют не допустить уничтожения двух объектов природно-заповедного фонда - заказников местного значения "Осокорковские луга" и "Озеро Тяглое" общей площадью 285 га, и незаконный захват и уничтожение 176 га к югу от улицы Коллекторной в Дарницком районе.

По словам адвоката Алексея Петренко, компания "Контактбудсервис", аффилированная с банком "Аркада" получила эти 176 га под застройку. Однако арендованный участок использовался не по целевому назначению, а арендатор нарастил задолженность. В итоге Киевсовет в 2019 году решил разорвать договор аренды.

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В апреле 2021 года был подписан меморандум с новым застройщиком Stolitsa Group, который, как подчеркнул Петренко, имеет признаки преступлений, такие как публичное давление на органы местного самоуправления, покушение на уничтожение зеленых зон и земель, имеющих историко-культурное значение.

Как говорится в сообщении, основательница компании Владислава Молчанова обещала инвесторам, что компания достроит жилые дома в ЖК, если КГГА обеспечит им передачу 176 га для застройки. Так, 10% от выручки продажи объекта должны направляться на финансирование достройки ЖК Эврика и Патриотика.

В меморандуме определено, что инвесторы банка "Аркада" после подписания меморандума в 10-дневный срок должны прекратить митинги возле КГГА, а администрация предоставить публичные гарантии компании Stolitsa Group в том, что земельные участки площадью 176 га будут переданы в аренду компании и сделают все возможно для продления договоров аренды, минимизации арендной платы. После получения корпоративных прав Stolitsa Group определяет способ перечисления 10% от продаж нового ЖК на достройку ЖК Эврика и Патриотика, но нет пункта о том, что именно компании Stolitsa Group берет на себя обязанности в достройке объектов. Так, создается так называемая дирекция, учредителем которой, в том числе, выступает общественная организация инвесторов, принимающая на себя корпоративные права всех компаний, участвовавших в застройке объектов, и берущая на себя обязательства на проведение строительства.

"Что фактически получилось? Компании Stolitsa Group получит якобы чистый объект - 176 га, изучает, как из этого объекта вывести 10% на финансирование ЖК Эврика и Патриотика, дирекция, не имеющая отношения к компании Stolitsa Group, и которой руководит представитель инвесторов, принимает на себя обязательства компании, имеющей миллионные долги, и, фактически, должна самостоятельно вариться в своих проблемах", - сказал Петренко.

Петренко считает, что КГГА знает, что такой механизм финансирования является недейственным и запрещенным законом, земельный участок является зоной охраняемого ландшафта, а инвесторов используют как ресурсы давления и манипуляции для продления договоров аренды.

"Закрытая часть меморандума предусматривает, как за счет бюджета лицо, которое якобы будет принимать на себя обязательства по достройке жилья инвесторов, получит выгоду… Определены следующие обязательства местных органов власти: получение корпоративных прав ООО "Контактбудсервис", возобновление договоров аренды земли на 176 га", — сказал Петренко.

Кроме того, как отметили активисты, готовятся изменения в новый Генплан, в котором собираются исключить территории "Осокорки Центральных" из центральных зон охраняемого ландшафта и отменить решения Киевсовета об объявлении территории уже созданных заказников.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в столичной мэрии заявили, что поддержат инициативу ОО "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" по созданию парка, площадью около 300 га. Активисты заявили, что эта общественная организация является фейковой и создана она была за пару дней до диалога со столичными властями. При этом, согласно этой инициативе, территорию парка хотят урезать более чем в два раза с 650 гектаров.

Между тем мэр Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому через всю территорию экопарка "Осокорки" собираются построить новую улицу.