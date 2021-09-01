Оболонь продолжают закатывать в бетон: строить больницы и садики не будут

Депутаты Киевсовета проголосовали за ДПТ Оболонского района, который подразумевает масштабную его застройку в пределах улиц Северной, Оболонского проспекта, улицы Приречной, проспекта Героев Сталинграда и проспекта Маршала Малиновского.

Как сообщает "Хмарочос", детальный план территорий во время голосования поддержали практически все депутатские фракции, кроме "Голоса", в том числе и избранники от Оболонского района: Владислав Турец от "Европейской солидарности", Ольга Веремеенко от "Единства", Евгений Кузьменко от "Слуги народа" и Мирослава Смирнова от "УДАРа".

Ранее указанный ДТП был рассмотрен и поддержан земельной комиссией в 2018 году. Но жители района выступили категорически против, и мэр Виталий Кличко распорядился доработать его. Однако разработчики признали, что документ так и не был изменен, а 6 июня земельная комиссия вновь почти единогласно его поддержала.

Описание: Застройка Оболонского района Источник: realia.ua Alt:

Общая площадь, на которую разрабатывается ДПТ составляет 430 га и в этом плане не предусмотрено новых школ и больниц. Здесь построят 3082 квартир, а это почти 8000 новых жителей. Так, усредненная населенность жилых микрорайонов увеличится с 503 жителей на гектар до 528. Хотя, по нормам, на один гектар должно быть не более 450 человек.

ЖК с торговыми помещениями собираются построить на проспекте Героев Сталинграда. На Оболонском проспекте предложено строительство небольших ТРЦ.

На Героев Сталинграда, 45 застройщик предлагает реконструкцию спортивного комплекса "Аквариум" со строительством трех 33-этажных жилых домов, а также нового отдельного спорткомплекса.

Озеро Белое предлагают превратить в новую рекреационную зону, в частности построить фонтаны и обустроить пляж.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее возник скандал с предстоящей застройкой Минского массива. Детальный план территорий был разработан компанией "Датолит", аффилированной с корпорацией Stolitsa Group. Так, документ дает возможность использовать 32 га земель в пределах улиц Кондратюка, Калнышевского, а также северной и западной части леса Пущи-Водицы под многоэтажную жилую застройку. При этом жителей массива возмутило, что микрорайон не получит должного развития социальной инфраструктуры.