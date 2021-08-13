Новый скандал с Подольским мостом: застройщиков дач оштрафовал АМКУ

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Строительство началось в августе 2017 года на месте старого флигеля
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Компании, которые должны были строить новые дачи для киевлян, выселенных с Русановских Садов из-за строительства Подольского моста, были оштрафованы Антимонопольным комитетом за сговор.
Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.
В государственном органе уточнили, что речь идет о компаниях "Мирбо ЛТД", "Коммерческом предприятии "Укрдорбуд", и "Управляющей компании "Приват". Так, комитет установил заговор указанных компаний во время их участия в публичных закупках.
Строительство Подольского мостового перехода на Русановке
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АМКУ напомнил, что еще в 2019 году КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" проводила торги по строительству новых дач на улице Радистов в Деснянском районе столицы вместо тех, что были на Русановских Садах. Ожидаемая стоимость закупки составила более 219 млн гривен, однако был выявлен сговор. За нарушение закона о защите экономической конкуренции указанные три компании были оштрафованы в общей сложности на 1,6 млн гривен. Также им запретили на 3 года участвовать в публичных закупках.
Еще в прошлом году владельцам 222 дачных участков на Русановских садах, где происходит строительство части Подольско-Воскресенского моста, выдали компенсации: квартиры, земельные участки или деньги.
Первая очередь запуска автомобильного движения Подольским мостовым переходом на левом берегу Днепра будет на пересечении искусственного насыпи и двухполосной улице Центральной Садовой на Русановских Садах.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что всего должны изъять 251 земельный участок - это те, что проходят вдоль трассы строительства Подольско-Воскресенского моста.
Стоит отметить, что неоднократно происходили столкновения правоохранительных органов с дачниками. Киевляне пытались помешать незаконному, по их мнению, строительству. И почти каждый раз все заканчивалось дракой с полицейскими.
Строительство началось в августе 2017 года на месте старого флигеля
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