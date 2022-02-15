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Нечистоты в Черном море. В одесском ГАСКе рассказали о возможных причинах

Владимир Гришенко 15.02.2022 13:50

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В Одессе на пляже в районе Маячного переулка местные жители зафиксировали слив в море бурой жижи.

Как сообщают местные СМИ, вместе с тем, городские власти "не заметили" каких-либо здесь проблем. Как утверждают в муниципалитете, причиной наблюдаемого явления стал плановый слив воды из ливневого коллектора ради его ремонта.

Описание:

Одесситы заметили вонючее пятно в море

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В свою очередь глава одесского ГАСКа Александр Авдеев сообщил, что заказчик строительства семиэтажного объекта в Маячном переулке, 11 и 11а ООО "Производственно-Коммерческая фирма имени П. Шмидта" получил 16 июня 2021 технические условия на отвод ливневых стоков от объекта реконструкции нежилых зданий и сооружений рекреационного назначения. По проекту здесь должны построить канализацию с дождеприемниками и гидрозатворами, а также отремонтировать существующую ливневую камеру на коллекторе. Проектную документацию согласовали с коммунальными организациями.

"Также добавлю, что этот объект еще не получил сертификат готовности, а является строительным объектом", – сообщил Авдеев.

Как сообщали НЕРУХОМІ, большая проблема с канализационными стоками существует и в Киеве. Столичный мэр Виталий Кличко рассказал, что в городе около 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями. В итоге после обильных осадков улицы Киева уходят под воду.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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